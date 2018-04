Nokia začíná dodávat 7110

Dlouho očekávaný model Nokia 7110 odstartoval podle oficiálních informací společnosti Nokia na trh - obchodníci mohou dávat svoje objednávky a od čtvrtka tohoto týdne je Nokia začíná postupně vyřizovat. Jak prohlásila tisková mluvčí společnosti Nokia Marianne Holmlund,

To zatím neznamená, že by telefony byly ihned k dispozici v obchodech. Očekává se, že na pulty prodejců se telefony dostanou během dvou-tří týdnů, až budou vyřízeny veškeré potřebné formality. Také je již nyní zřejmé, že telefonů zatím nebude velký dostatek - Nokia se podobně jako ostatní výrobci potýká s momentálním nedostatkem některých součástek potřebných pro výrobu mobilních telefonů.

Dalším malým otazníkem je cena - podle některých informací by měla být až překvapivě dobrá, což je ale široký pojem. Neoficiálně se hovoří o totožné ceně s nynější cenou telefonů Nokia 6150, jež půjdou (i z tohoto důvodu) pomalu z trhu. Jestli tomu tak bude, bude to opravdu hodně zajímavé - z jiné strany se hovoří o cenách okolo 18 000 Kč a tak pravda bude asi někde mezi. I startovní cena okolo 15 000 Kč by byla docela zajímavá, je ale také pravděpodobné, že ji uměle zdvihnou dealeři telefonů, protože o 7110 je zájem a tolik jich nebude, aby se nedaly prodat se slušným rabatem.