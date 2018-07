Nová Nokia X5 má výřez v displeji a výbornou cenu. Evropa bude čekat

0:09 , aktualizováno 0:09

Nokia připravila druhý model z nové řady X. Ten první byl určený jen pro čínský trh a je pravděpodobné, že to bude platit i pro novinku X5. Jenže pod označením Nokia 5.1 Plus by se mohl telefon objevit i v Evropě.