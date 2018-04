Nokia X2-01 s QWERTY klávesnicí zaujme především nízkou cenou

Nokia X2-01 nabídne pouze základní výbavu. Musíme zapomenout na podporu sítí třetí generace i na možnost připojit se na internet přes wi-fi. Datové připojení obstarávají pouze datové přenosy GPRS a EDGE. Ve výbavě rovněž chybí satelitní navigace.

Přístroj navazuje na model C3, který jako první přinesl spojení uživatelského prostředí Series 40 a QWERTY klávesnice pro pohodlné psaní zpráv všeho druhu.

Horizontálně uložený TFT displej má rozlišení QVGA a k fotografování slouží třímegapixelový fotoaparát. Je tedy lepší než v modelu C3, který má rozlišení pouze dva megapixely. Nechybí Bluetooth, USB a slot pro paměťové karty microSDHC.

Ve výbavě najdeme hudební a video přehrávač, stejně jako FM rádio. Funkce telefonu lze rozšířit pomocí Java aplikací. Pro snadnou komunikaci bude připraven e-mailový klient a podpora různých sociálních sítí jako je Facebook nebo Twitter.

Široký mobil s rozměry 119,4 x 59,8 x 14,3 milimetru podporuje všechna čtyři pásma GSM. Nokia X2-01 s hmotností 114 gramů bude nabízena v několika barevných provedeních: šedé, bílé, červené a fialové.

Jelikož se C3 prodává za oficiální cenu kolem tří a půl tisíce korun, lze cenu u připravované novinky očekávat v horizontu 2 800 korun. Do prodeje by se nový model od Nokie mohl dostat ještě do konce roku.