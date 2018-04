Nokia X s Androidem: velmi nízká cena a upravený systém

Dosud tajemná nokia s Androidem se označuje kódovým jménem Project Normandy (dříve Project N) nebo také jako Nokia X. Podle twitterového účtu většinou dobře informovaného Evana Blasse má být telefon k dispozici hned v šesti barevných provedeních, na dostupném snímku je přitom zachycený červená varianta.

Hnacím motorem přístroje má být dvoujádrový gigahertzový procesor spolu s 512 MB operační paměti. Android 4.4 KitKat pak ovládne nemalou část integrované 4GB paměti, pro data uživatele zůstane odhadem polovina prostoru. Uvádí se však, že telefon bude mít také paměťový slot. Displej má mít v úhlopříčce rovné čtyři palce a rozlišení 480 × 800 obrazových bodů.

Očekávány jsou také softwarové úpravy systému v čele s vlastním aplikačním portálem Nokie, kde by byly stejně jako u lumií s Windows Phone připraveny některé speciální aplikace. Není tak vyloučeno, že by postupně k dispozici byla i off-line navigace, což by znamenalo velkou konkurenční výhodu. Aplikační portál Nokie by měl zcela nahradit Google Play, základní prostředí pak má připomínat podobu systému Windows Phone.

Posledním střípkem uváděné výbavy je 1 500mAh akumulátor, který ale signalizuje přinejlepším průměrnou výdrž. Očekává se také, že telefon bude dvousimkový.

Představení tajemné nokie by podle serveru Wall Street Journal mělo proběhnout na tradičním barcelonském kongresu. Objevují se ale také názory, že Nokia ovládaná Microsoftem nebude s uvedením telefonu na konkurenční platformě pospíchat.