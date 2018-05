Nokia chystá tajemný model X. Bude mít výřez v displeji

Specifikace zveřejnila čínská certifikační agentura TENAA, snímky telefonu pochází z čínské sociální sítě Weibo. Oficiální premiéra se chystá na 16. května. Co se produktové řady týče by měl telefon patřit zhruba mezi Nokii 6.1 a model 7 Plus.

Největší lákadlem bude u horního okraje vyříznutý displej. Půjde o 5,8palcový panel s poměrem stran 19:9 a rozlišením 2 280 x 1 080 pixelů. Rozměry telefonu jsou 147.2 x 71 x 8 mm, což je z portfolia Nokie nejblíže modelu 6.1, který má 5,5palcový displej s klasickým poměrem stran 16:9.



Nokii X bude pohánět procesor Snapdragon 636. Verze s operační pamětí a datovým úložištěm budou celkem tři - 3/32 GB, 4/64 GB a 6/64 GB. Zatím není jasné, které (pokud vůbec nějaké) z těchto verzí se dostanou na evropský trh.

Na zádech telefonu najdeme dvojitý fotoaparát, o kterém se v tuto chvíli ví pouze to, že hlavní snímač bude mít rozlišení 16 MPix. Stejné rozlišení dostane i přední fotoaparát. Baterie telefonu má kapacitu 3 000 mAh.



Telefon bude fungovat na nejnovější verzi systému Android 8.1. Dostupný by měl být v třech barvách - modré, černé a stříbrné. Předpokládá se, že jeho cena se bude pohybovat okolo ekvivalentu 200 až 250 eur, což je v přepočtu asi 5 až 6,5 tisíc korun.



Jako kuriozitu připomínáme, že v minulosti už existoval model se stejným označením Nokia X, který byl prvním modelem této značky s operačním systémem Android. Tedy ještě v dobách, kdy Nokia používala mobilní verzi operačního systému Windows. V roce 2014 to byl spíše experiment. Více si přečtěte v testu Tak trochu falešný android. Recenze Nokia X.