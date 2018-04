Androidí Nokia X vstupuje na trh. Je trochu dražší a k operátorům nesmí

Nokia trojici telefonů z řady X, které používají upravený operační systém Android, představila koncem února na veletrhu MWC v Barceloně (více zde). Nyní se první z modelů začíná na českém trhu prodávat. Je to základní Nokia X, kterou v květnu doplní výrazně větší pětipalcová Nokia XL. Naopak prostřední Nokia X+ se v Česku zatím prodávat nebude.

Známé jsou i české ceny. Nokia X bude stát 3 200 korun, větší model XL pak 4 300 korun. To je o poznání více, než kolik uváděla Nokia při premiéře včetně dopočítání lokální DPH. Původní ceny měly být 2 900 korun za model X a 3 600 korun za model XL. Nokie však jdou v posledních letech s cenou velmi brzo dolů a tak lze očekávat, že se k původním cenám nakonec dostanou.

Aktuální o něco vyšší ceny jsou v každém případě akceptovatelné. V rámci kategorie low-endových smartphonů budou nové Nokie patřit k levnějším modelům.

Obě novinky (model XL až v květnu) najdete ve volné distribuci, nikoliv u operátorů. Oba modely jsou totiž dualSIM, což je z prodeje u operátorů diskvalifikuje. Operátoři všeobecně neradi prodávají mobily s podporou dvou SIM karet.

Nokia s premiérou modelu X na českém trhu prozradila několik detailů k novému operačnímu systému. Základem systému Nokia X 1.0 je upravený Android, který vychází z verze 4.1.2. Chybí některé služby Googlu, jako jsou mapy nebo notifikační centrum. Oboje Nokia nahradila vlastními službami.

Z telefonů Nokia X nebude možné přímo (oficiálně) vstupovat na obchod Google Play, místo něj budou telefony mít přístup na aplikační portál Nokie. Nabídka aplikací je v tuto chvíli řekněme dostatečná. Do telefonu lze nahrávat i aplikace mimo obchod, jak je to možné na standardních přístrojích s Androidem. To vše samozřejmě s rizikem různých zdrojů.

Nokia uvádí, že zhruba 75 procent aplikací pro Android poběží i na Nokiích řady X (více zde). Výjimkou jsou aplikace, které vyžadují přístup k notifikacím, platbám a k mapám. Tyto aplikace musí vývojáři upravit. Nokia navíc slibuje, že u úplně každé aplikace, která se objeví na jejím aplikačním portálu, bude ručně kontrolovat kompatibilitu a virovou nezávadnost.

Nokia X je základní smartphone s upraveným Androidem, což se projevuje už na designu menu. To je podobné dlaždicím ve Windows Phone, což je základní operační systém smartphonů Nokie z řady Lumia. Menu je přehledné a přes nepříliš výkonný hardware je dobře odladěné, takže vše funguje svižně.

Ani displej modelu X s rozlišením 800 × 480 obrazových bodů není papírově nikterak zázračný, ale v praxi nevypadá špatně. To samé platí i o celkovém vzhledu telefonu. V prodeji bude mnoho barevných variant: bílá, černá a jasně zářivé kryty ve žluté, červené, zelené a modré barvě.

Telefon má třímegapixelový fotoaparát, podporuje paměťové karty a Nokia slibuje solidní výdrž baterie. Vše v nejbližší době otestujeme v podrobné recenzi.