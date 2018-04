Nekupujte Nokie X. Microsoft rozhodl, že jsou po čtvrt roce zastaralé

Nokia X2 přinesla s mírně vylepšeným hardwarem také zásadně vylepšenou softwarovou platformu Nokia X Platform 2.0. Ta je založena na novější verzi Android, namísto původní verze 4.1.2 Jelly Bean u X Platform 1.1 je nová verze postavena na základech Androidu 4.3. To možná není tak důležité, jako celá řada vylepšení v uživatelském prostředí.

Dlaždice nově mohou být na úvodní obrazovce vedle sebe čtyři namísto tří, navíc je lze zvětšovat a zmenšovat. Zásadní změnou je však fakt, že úvodní obrazovka s dlaždicemi už neslouží jako jediný seznam aplikací. Naopak si sem mohou uživatelé po vzoru Windows Phone dát jen své oblíbené programy, zbytek pak najdou v abecedním přehledu programů jako u Windows.

Vylepšení se systém dočkal také v přehledu posledních událostí Fastlane, u klávesnice nebo třeba v uživatelském prostředí fotoaparátu. Tato vylepšení, alespoň v jejich kompletní podobě, se ovšem do stávajících jen několik měsíců prodávaných modelů nedostanou.

„Z důvodu nutných hardwarových vylepšení nebude softwarová platforma Nokia X 2.0 dostupná na modelech Nokia X, X+ a XL. Nicméně v následujících měsících přijdou dílčí aktualizace, které těmto zařízením přinesou postupná vylepšení,“ vysvětlil situaci na blogu Conversation Yannis Paniaras, šéf návrhu uživatelských prostředí Microsoftu v Pekingu.

Ona nutná hardwarová vylepšení nespecifikoval, ale nejspíš se týkají dalšího vylepšení, které Microsoft s novou platformou zavedl. Nokia X2 totiž dostala kromě tlačítka zpět nově i tlačítko Home, které teď slouží k návratu na úvodní obrazovku. Ačkoli by to nemuselo tak zásadně vadit, ve spojení s větší RAM (1 GB oproti 512 nebo 756 MB u X a XL) a trochu silnějším procesorem to jsou jediné důvody, proč by novější platforma nemohla jít nainstalovat.

Absenci Home tlačítka uživatelé Nokií X hodně kritizovali. Delší podržení klávesy zpět pro návrat na úvodní obrazovku totiž není příliš intuitivní a při ovládání telefonu trochu zdržuje. Zvláštní je, že u Microsoftu teď přikročili k umístění druhého tlačítka, místo aby přešli na tlačítka virtuální. K nim se Microsoft přiklonil i u nové verze Windows Phone 8.1, u nokiácké androidí softwarové platformy však zatím zůstávají tlačítka senzorová. Těch se přitom výrobci zbavují i kvůli úsporám, protože o nějaké ty drobné navyšují cenu telefonů.

Jestli se však kvůli nim teď stávající androidí Nokie nedočkají vylepšeného systému, je to další zvláštní postup. Nokia podobným způsobem naštvala uživatele při přechodu z Windows Phone 7 na verzi 8 a tentokrát to již pod křídly Microsoftu zopakovala znovu. Situace je o to více zarážející, že se aktualizace nedočkají jen sotva několik měsíců staré telefony. Nokia je představila v únoru na veletrhu v Barceloně a na trh se dostaly relativně nedávno.

Určitých vylepšení se samozřejmě první androidí modely dočkají a vzhledem k jejich cenové hladině to nebude tak zásadní problém. Nicméně po rané podobě systému, který je na modelech řady X hodně pomalý, je chybějící přechod na modernější platformu s možností rozvoje do budoucna dalším důvodem, proč se těmto modelům vyhnout a raději volit osvědčenější přístroje.