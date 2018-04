Nokia WIH - Bluetooth bondovka s vlastním displejem

Nokia WIH - tedy Nokia Wireless Headset je Bluetooth bondovka s vlastním barevným displejem. Přesné označení produktu je HS-13W. Nosí se na krku na šňůrce a do ucha z ní vede běžné sluchátko. Mikrofon je pak přímo na zařízení. Bondovka je zajímavá především tím, že má barevný displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který umí zobrazit 4 096 barev. Displej se hodí k tomu, že uvidíte kdo vám volá, aniž byste museli vytahovat telefon z kapsy, pouzdra, nebo z kabelky. Do bondovky lze nahrát nejenom telefonní seznam z telefonu, ale i fotografie, které pak přiřadíte ke kontaktům v seznamu. Paměť bondovky je 500 KB na obrázky a dále se do ní vejde 250 kontaktů s dvěma čísly u každého.

Zajímavé příslušenství se začne prodávat ještě letos, jeho cenu ale neznáme. Dodejme, že rozměry bondovky jsou 63 x 45 x 15 milimetrů a její hmotnost je 57 gramů. Bluetooth je ve specifikaci 1.1 a Li-Pol baterie má kapacitu 300 mAh. Výdrž bondovky na jedno nabití by měla být až 6 dnů pohotovostního režimu, nebo až pět hodin hovoru.