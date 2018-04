Nokia: Vývojáři všech zemí, spojte se!

Jednou z možností, jak účinně zvýšit poptávku po svých mobilních zařízeních, je nabídnout dostatek uživatelských aplikací, s nimiž využitelnost daného přístroje stoupá doslova geometrickou řadou. Právě tato motivace vedla Nokii k tomu, že založila svou podpůrnou službu Developer ProPoint, navazující na dosavadní $1#8221;http://www.forum.nokia.com”>Forum Nokia.

Vzhledem k ročnímu poplatku 1000 euro (cca 33 900 Kč) je sice určena především pro softwarové společnosti, principiálně se však může $1#8221;http://forum.nokia.com/reg_form/1,14554,,00.html”> přihlásit každý. Členstvím získáte přehled o nejnovějších vyvíjených aplikacích, technickou pomoc, marketingové služby, možnost získání licence na logo kompatibility a e-mailový informační bulletin.

Technická podpora zahrnuje asistenci s maximálně pěti problémy za rok, přičemž se nezapočítávají chybové hlášky. Všechny své dotazy zadáváte do internetového formuláře. Zodpovězeny jsou však pouze otázky týkající se aplikací pro Nokia 9210 Communicator (Symbian C++, Personal Java, SyncML API, WAP) a WAPových služeb na mobilní telefony Nokia 3330, 6210, 6250 a 8310.

Oproti zmiňovanému Fóru nabízí Nokia Developer ProPoint podstatně lepší podporu v oblasti technické dokumentace. Kromě nejnovějších datasheetů (technická dokumentace, zpravidla v elektronické podobě) zabíhajících do větších konfiguračních podrobností, specifikací, nejrůznějších pomocníků a především ukázky samotných kódů nabízí také nástroje pro beta testování jednotlivých aplikací.

Neméně zajímavé jsou také služby v oblasti marketingu. Poté, co odborníci z Nokie vaši aplikaci patřičně otestují, můžete používat tzv. Nokia OK logo, garantující kompatibilitu s vyjmenovanými produkty Nokia. Současně bude vaše aplikace zařazena na Nokia Mobile City a eventuálně se můžete účastnit veletrhů, popřípadě konferencí společně s profesionály z finského koncernu. Jen samotným členstvím v Developer ProPoint se dostanete do “zlatých stránek“ vývojářů.

Plánujete-li angažovat se v oblasti aplikací pro mobilní zařízení Nokia, pak o členství v Developer ProPoint zauvažujte. Je to jediná cesta, jak se dostat k technické podpoře, podrobným informačním materiálům, nejnovějším datasheetům a vyzkoušeným nástrojům pro testování. Musíte však překousnout poměrně vysoký roční poplatek.