Nokia vytasila zabijáka Walkmanů - Nokia 5310 a Nokia 5610 živě z Londýna

Nokia věří hudbě. Proto se v tomto směru odehrávala celá její londýnská prezentace. Počínaje hopsajícími tanečníky před vstupem, písničkářkou Jonathou Brooke při samotné akci až po večerní koncert populární skupiny Maroon 5. Navíc se Nokia pustila do obchodu s hudbou a chce v tomto směru konkurovat i těm nejzavedenějším firmám.

Nová strategie Nokie se sice zakládá na letitém sloganu Connecting People, kterému ale dala novou podobu jménem Ovi. Zde si dovolíme malý kurs finštiny, Ovi má znamenat dveře. A myšleny jsou dveře na internet, které vám poskytnou obsah, společnost, zábavu, poznání. Na portál Ovi.com si ale budeme muset počkat do konce roku a zatím se můžeme pustit do něčeho mnohem konkrétnějšího, i když ne tak vzletného a globálního, a to jsou nové mobily.

Ač největší očekávání vzbuzují top modely N95 druhé generace s pamětí 8 GB a hudební špičkový model N81 - kterým se budeme věnovat v samostatném článku, tak podle nás se největší hvězdou představení stal ten nejzákladnější představený model, kterým je Nokia 5310 z řady XpressMusic. Řadu XpressMusic nastartovala Nokia před rokem dvojicí doposud velmi úspěšných modelů 5200 a 5300, ke kterým přidala model 3250 a nedávno model 5700. Místo loňské módní bílé vsadila u novinek Nokia na černou barvu a telefony tak vypadají mnohem lépe a honosněji.

Vedle modelu 5310 ukázala Nokia z řady XpressMusic ještě vysouvací přístroj s označením 5610 a v novém černém hávu dobře známou Nokii 5700. Celá modelová řada se jasně vymezuje proti populárním Walkmanům Sony Ericssonu, ač ten s hudebními mobily začal dříve a celá jeho modelová řada je bohatší, měl by se nových Nokií obávat. A podle nás právě především modelu 5310.

To je první XpressMusic model klasické koncepce, což je především v Evropě stále velmi žádaný a asi doposud i nejžádanější typ mobilů. Navíc u modelu 5310 vsadila Nokia na módní, ač již dnes trochu vyčpělou, tenkou konstrukci a dostala tloušťku telefonu pod jeden centimetr. V kombinaci s černo-tmavě šedivým krytem a buď červenými nebo modrými doplňky namíchala pohledný vizuální koktejl. V designu navíc Nokia tentokrát vůbec neexperimentovala, novinka je přístroj zcela obvyklých proporcí co se tvaru, klávesnice a dalších atributů týče. Jen boční klávesy hudebního přehrávače na jiných mobilech běžně nenajdeme, ale pro řadu XpressMusic jsou charakteristické.

Nokia 5310 dobře padne do ruky. Při prvním vzetí telefonu do ruky nás překvapila minimální hmotnost, která koresponduje s tenkostí přístroje, která ale není na první pohled tak patrná jako u jiných "žiletek". Jenže on je to i papírově jeden z nejlehčích mobilů, váží pouhých 70 gramů. Přitom se nám přístroj zdál robustní a i použité materiály jsou dobře vybrané. Oproti starším modelům 5200 a 5300 je to jako skok z trabanta do octávie. Částečně to bude subjektivní pocit z tmavých barev telefonu, částečně jsou plasty opravdu o třídu lepší.

Telefonu nemáme po krátkém seznámení co vytknout. Nic zbytečného jsme na něm nenašli, absenci experimentů v tomto případě jen vítáme. Displej je perfektní, klávesnice bezchybná a telefon hraje docela dobře nahlas i do sluchátek. Menu odpovídá platformě řady 40 třetí generace a na první pohled jsme si žádných významných změn nevšimli. Nokia 5310 by se mohla stát hitem, jen její počáteční cena se nám zdá trochu nadsazená (7500 Kč včetně daně). Aby mohla porazit plejádu Walkmanů od Sony Ericssonu, bude muset jít výrobce s její cenou dolů. A to asi nebude od uvedení na trh dlouho trvat.

Druhou novinkou z řady XpressMusic je vysouvací model 5610. Opět v tmavých základních barvách s červenými nebo modrými doplňky, míří tento model výše než jeho jednodušší bratříček. Nokia 5610 má větší displej, lepší fotoaparát, bohatší výbavu včetně podpory sítí třetí generace, přesto nás nezaujala tolik jako předchozí přístroj.

Ani tato novinka nesází na nic extravagantního. Jen funkční klávesy pod displejem na horní straně přístroje mají evokovat ovládací prvky některých MP3 přehrávačů a navíc se tváří, že jsou senzorové. Jenže nejsou, což je z hlediska funkčnosti jen a jen dobře, ale na druhou stranu nevypadají při bližším pohledu nejlépe.

Těsně pod displejem jsme ale narazili na jednu zásadní inovaci, kterou je posuvný jezdec, kterým lze hýbat vlevo a vpravo. Možná jsme to jen nepochopili, ale jezdec nám přišel zcela zbytečný, ovládání nám neulehčil, ale třeba mu při delším testování přijdeme na chuť. Zpracování telefonu je opět velmi slušné, použité materiály kombinující plast a hliník jsou kvalitní, konstrukce pevná, včetně výsuvného mechanismu, prostě velmi dobře vybavený mobil nejvyšší třídy. V případě tohoto modelu se nám líbila více kombinace s modrými doplňky, levnější Nokia 5310 se nám víc líbila s červenými boky.

Na závěr vám nabízíme ještě fotografie černé Nokie 5700 z řady XpressMusic. Vedle barvy krytu jsme na telefonu nic nového neobjevili.

