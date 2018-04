Nokia vytáhla proti webovým kritikům. Je to moudré?

Nejenom počítačoví giganti občas vypadají, jako když při rozdávání inteligence přišli pozdě. Nesmyslné právní spory, jaké právě probíhají například kolem programů Adobe, se občas vyskytnou i v mobilním světě. Asi největším přízrakem je dnes Nokia zaměstnávající několik právní kanceláří. Jedna z nich (nejmenovaná londýnská kancelář) sluje již po celém internetu značnou stupiditou a kdybyste chtěli poznat firmu, která dělá značce Nokia největší ostudu, jsou tito právníci opravdu dobrý tip.

Dost chození kolem horké kaše. O co jde? Nokia zaměstnává právníky, kteří procházejí internet a upozorňují správce serverů na porušování práv vztažených k firmě Nokia. Zpravidla se jedná o to, že požadují odstranění nelegálního software (plné verze Cellular Data Suite atd.) ze serverů, což je pochopitelné.

Někdy ale Nokia při obhajobě svých práv zachází až do absurdit. Například několik kultovních serverů věnovaných problémům v firmware Nokia dostalo „právní upomenutí“ a nakonec také odstranilo problematický obsah. Šlo o seznamy chyb a nových funkcí v nových verzích firmware. Ty jsou údajně firemním tajemstvím Nokia a jejich zveřejněním se vystavuje zveřejňovatel možnému postihu. Ano, jde o ty seznamy, které jsou zveřejňovány i na Mobil.cz. Ty jsou ovšem v češtině a právní kancelář, která má výhrůžky na starosti, jim nerozumí…

Absurdita ale dosáhla vrcholu, když právní zástupci firmy Nokia koncem minulého týdne požádali provozovatele B.B.s Nokia Pages o zrušení tohoto serveru. Pro ty, kdož se o zahraniční servery příliš nezajímáte – jde o populární a známý „amatérský“ server přinášející mnoho zajímavých informacích o telefonech Nokia a problémech s nimi spojenými. Jde zároveň také o jeden z mála serverů, který nepublikuje „problematický software“, jako jsou různé odblokovávače či přímo warez.

Nokia usoudila, že používání slova Nokia je v rozporu s firemní politikou a že žádné logo, jméno ani slogan (jako Nokia Connecting People) na tomto serveru nepovoluje, a protože jde o ochranné známky, musí být ihned ostraněny. Zároveň Nokia začala vyhrožovat – prý je na serveru nelegální software. Brian, provozovatel serveru, stránky po téměř třech letech provozu zrušil. Nokia zvítězila.

Pyrrhovo vítězství

Smutný Brianův e-mail (je k nalezení také na bývalé titulní stránce B.B.s Nokia Pages) obletěl internetové konference jakožto vysvětlení odchodu těchto stránek. Vyvolal vlnu rozhořčení a odsuzujících reakcí – Brianovy stránky patřily mezi legislativně nejčistší díla na internetu a na každém kroku lze narazit na podstatně problematičtější stránky. A také tyto stránky patřily mezi nadšenecké stránky, které telefonům Nokia fandily na každém kroku. To je však již minulostí…

Rozhořčené hlasy namítají, že Nokia je opilá svým úspěchem, že jí fandové a uživatelé nejsou už dost dobří. Sarkastičtější hlasy připomínají, že je jistě vhod zlikvidovat stránky radící uživatelům, jak naložit s chybami v telefonu, protože tím se uživatelé dozvídají o tom, že „dokonalá“ Nokia produkuje problémové výrobky. Nejrozčílenější uživatelé už křičí „petice“ a „bojkot“.

Ponechme stranou, zda má Nokia právo vymáhat nezveřejňování chybových seznamů (buglistů) nebo zda může protestovat proti uvádění svého jména na stránkách (pochybuji...). Otázkou do diskuse spíše je, co takováto politika firmě přinese. Proč musely být právě B.B.s Nokia Pages trnem v oku?

Spolu s Brianem mi nezbývá, než konstatovat: I really don't understand it and I really think it is just NOT FAIR.