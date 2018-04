Dříve nepředstavitelné: Apple brzy předežene Nokii

Nokia zveřejnila finanční výsledky za první čtvrtletí letošního roku, jsou to tedy poslední statistiky, do kterých jako do celku promlouvají i výsledky mobilní divize. Ta je od 25. dubna v rukou Microsoftu, částečně se tedy výsledky promítnou i do druhého čtvrtletí, ale pro Nokii už v podstatě nebudou mít valný význam.

Apple na dostřel

Prodeje mobilů Nokia klesají a značka (ač není jasné, jak dlouho se udrží) tak pravděpodobně velmi brzy přijde o pozici světové dvojky. Třetí Apple už ztrácí jen 3,3 milionu prodaných přístrojů za kvartál, což jsou v kontextu celkových prodejů drobné. Ještě před rokem byl mezi oběma firmami rozdíl 24,5 milionu prodaných přístrojů. Posun zobrazuje tabulka:

Apple razantně dohání Nokii (prodeje v milionech kusů) Značka Prodeje Q1/2013 Prodeje Q1/2014 Podíl Q1/2013 Podíl Q1/2014 Samsung 106,6 113 28,6 % 27,7 % Nokia 61,9 47 16,6 % 11,5 % Apple 37,4 43,7 10 % 10,7 %

Zde je nutné zmínit, že Apple prodává prakticky jen tři modely a všechny patří do nejvyšší třídy. Nokia naopak vyrábí desítky modelů a většinu prodejů představují přístroje nejnižší třídy.

Stará Nokia si oddechne. Co na to Microsoft?

Podle zveřejněných výsledků si Nokia bez zátěže v podobě mobilní divize výrazně oddechne. Firma dovedla za první čtvrtletí vydělat velmi slušných 242 milionů eur, vyjádřeno v provozním zisku. Ten meziročně vzrostl navzdory tomu, že celkový obrat společnosti klesl meziročně o 15 % na 2,7 miliardy eur.

To mobilní divize, jejíž výsledky udává Nokia zvlášť jako nepokračující části společnosti, je na tom podstatně hůře. Výše uvedená čísla její ztráta nezatížila, ta jsou již udávána samostatně, Nokii ovšem v prvním čtvrtletí mobilní divize odčerpávala volnou hotovost. To teď ustane a navíc Nokia získá příjmy za licence patentů a mapových služeb Microsoftu.

Vyjádřeno čísly, v prvním čtvrtletí roku 2014 utržila mobilní divize něco přes 1,9 miliardy eur, což představuje pokles jak meziročně (o 30 %), tak oproti závěrečnému čtvrtletí roku 2013 (o 27 %). Provozní ztráta dosáhla úrovně 326 milionů eur, což znamená propad z loňských prodělků 120 milionů eur ve stejném čtvrtletí loni i 198 milionů eur v závěru loňského roku.

Zatímco ztráta se prohlubuje a tržby klesají, o počtech prodaných mobilních telefonů toho víme jen málo. Už v minulém čtvrtletí Nokia konkrétní čísla neudávala a jinak tomu není ani teď. Firma pouze uvedla, že celkové počty prodaných telefonů poklesly jak meziročně, tak mezi čtvrtletími. U smartphonů je trend trochu jiný. Došlo sice k poklesu oproti závěrečnému čtvrtletí roku 2014 (vánoční sezona je tradičně nejsilnější), avšak meziročně se počty prodaných kusů zvýšily.

Lumie jsou na tom trochu lépe. Bude to stačit?

Loni v závěru roku prodala Nokia podle odhadů Wall Street Journal 8,2 milionu lumií, před rokem to bylo 5,6 milionu kousků, výsledek za letošní první čtvrtletí se tedy bude pohybovat někde mezi těmito čísly. Trochu paradoxní může být, že v době, kdy mobilní divizi přebíral Microsoft, pomohly k navýšení prodejů chytrých telefonů nejspíš i první modely s Androidem. Ani v tomto případě ovšem konkrétní čísla a vliv neznáme.

Nokia se s mobilní divizí definitivně rozloučí ve výkazu finančních výkonů za druhé čtvrtletí letošního roku a ve stejném období se výsledky divize objeví i ve výkazech Microsoftu. Právě na něm bude konečně nastartovat prodeje chytrých telefonů značky Nokia, které zatím zaostávají za očekáváním. Firma již před časem oznámila, že bude podporovat všechny současné platformy Nokie, od obyčejných telefonů, přes modely Asha až po androidí modely X a samozřejmě Lumie s Windows Phone.