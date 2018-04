Nokia vyměnila šéfa. Nový přišel z Microsoftu

Od 21. září nahradí Kallasvua Kanaďan Stephen Elop, který přichází z Microsoftu, kde řídí podnikovou divizi. Personálnímu rozhodnutí předcházel 20% propad akcií Nokie od začátku roku, protože firma musela dvakrát zhoršit předpověď svých výsledků a varovat investory.

Na finančním trhu sílily spekulace, že Kallasvuo z vedení Nokie odejde. Problém má v posledních třech letech Nokia i s udržením svého kdysi dominantního podílu na trhu mobilů. Zatímco například v červenci roku 2008 neslo téměř 40 procent všech prodaných mobilů na světě logo finské firmy, loni to bylo 36,8 a letos 34,2 procenta.

Elop má tento nepříznivý vývoj zvrátit a dovést do konce transformaci Nokie z výrobce telefonů na poskytovatele služeb a výrobce víceúčelových zařízení. Nokia například jako první velký výrobce do svých mobilních telefonů začala dodávat zdarma pěší i automobilovou navigaci. Další výzva pro nového šéfa firmy je ustát útok ostatních výrobců operačních systémů pro mobilní telefony, mezi které patří kromě zmíněného Googlu a Applu i kanadská firma Research in Motion vyrábějící přístroje BlackBerry.

Operační systém Symbian od Nokie bude mít podle agentury Gartner na konci roku tržní podíl 40 procent, což je o sedm procentních bodů méně než loni. Dvojkou na trhu se letos stane Android od Googlu, který by měl podle předpovědi Gartneru v roce 2014 Symbian dohnat na úrovni okolo 30 procent.

Podle analytika společnosti Gartner Nicka Jonese je výběr Elopa z Microsoftu dvojsečný. "Microsoft má řadu stejných problémů jako Nokia co se týče inovace, zejména u chytrých telefonů," uvedl analytik.

Jones na druhou stranu oceňuje, že Kanaďan Elop má hodně zkušeností z americké korporátní sféry. Není si však jistý, zda má manažer dostatečné schopnosti na to, aby dokázal problémy Nokie řešit. "Můj osobní názor je, že vedení Nokie vybíralo bezpečně, když mělo udělat odvážný krok," míní Jones.

"Je dobré, že se do čela firmy postaví člověk z jiné země, než je Finsko. Čistě finské vedení totiž pro firmu, která prodává po celém světě, není zdravé. Je také pravděpodobné, že si Elop přivede mezinárodní tým, což by také mělo pomoci," uvedl jeden z pracovníků Nokie, který si přál zůstat v anonymitě.