Nokia vydala recenzi svého vlastního mobilu. To ji však nezachrání

Finská Nokia na svém blogu zveřejnila recenzi svého nového smartphonu Lumia 620. Ačkoli recenzi psal jeden z fanoušků značky, který se zapojil do programu s možností otestování některého z nových telefonů, text vzbudil velmi rozporuplné reakce. Situaci jistě nepomohlo, že do vcelku krátké, ale mírně zmatené recenze očividně zasahovalo PR oddělení firmy.

Zveřejnění fanouškovské recenze na vlastním blogu je možná zajímavá myšlenka, u Nokie se však nesetkala na veřejnosti s velkým pochopením. To však není hlavním problémem Nokie. Dokonce jím nejsou ani relativně slabá prodejní čísla.

Klíčem je vyřešit distribuci

Nokia v prvé řadě potřebuje vyřešit svůj naprosto nefunkční dodavatelský řetězec. Lumia 620 sice byla představena teprve 5. prosince a na některých asijských trzích se už prodává, jenže je to masový model, na který čeká celá řada uživatelů. Ti by chtěli Nokii se systémem Widnows Phone 8, ale nemají finance na vybavenější model.

Lumia 620 není žádný technický zázrak, a tak by prakticky žádný rozumnější výrobce neměl mít problém ji chrlit z továren v množství dostatečném na zaplavení celosvětových trhů. Jenže z nějakého důvodu se opakuje situace známá z vybavenějších modelů. Prodej startuje jen velmi pomalu na vybraných trzích a informace o dostupnosti nebo cenách telefonu na dalších trzích jsou opravdu sporadické.

Jestliže bylo Nokii v minulosti vyčítáno, že na trh uváděla telefony pozdě a ještě nedoladěné, teď není schopna rozumně zásobit klíčové trhy modelem, který by konečně mohl výrazně pozvednout celková prodejní čísla firmy.

Strategie, nebo zastírací manévr?

Přitom potíž je především v tom, že toto je strategie firmy. Stephen Elop již před delší dobou prohlásil, že se firma bude soustředit na strategická partnerství s vybranými operátory a ustoupí od své dlouholeté tradice nástupu modelů prakticky na všechny trhy zároveň.

Je otázkou, zda je to opravdu strategie, nebo jestli je to jakýsi zastírací manévr, který má skrýt potíže Nokie s novým způsobem výroby smartphonů. Firma totiž v rámci restrukturalizace zavřela a prodala prakticky všechny své vlastní továrny a telefony pro ni nově vyrábí externí dodavatelé. To je pro Nokii nová zkušenost. Zákazníkům to však může být úplně jedno, zatímco jejich netrpělivost by Nokii lhostejná být neměla.