Nokia vsadí na Windows Phone 7 vše. Věříme mu, tvrdí ředitel české Nokie

Šéf české Nokie to uvedl na pravidelném setkání s odborníky z oboru IT NetClub pořádaném serverem Lupa.cz. Podle Kasy za současnými problémy firmy stojí především vlastnost Finů, kdy se snaží vždy vymyslet pro nový produkt i "plán B", který firmu zachrání v případě neúspěchu.

S novým šéfem Stephanem Elopem však přichází i nový přístup firmy. "Řekli jsme si, že celé portfolio překopeme od základu. Nokia už mnohokrát dokázala, že to umí," okomentoval blízké plány společnosti Kasa.

Kdo je Petr Kasa Vystudoval ekonomiku a management na Českém vysokém učení technickém v Praze. Poté pracoval v obchodních a manažerských pozicích zejména v oblasti retailu, distribuce a telekomunikací. Na konci devadesátých let stál u zrodu jednoho z nejúspěšnějších internetových obchodů ve střední Evropě. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Nokia, naposled na pozici obchodního ředitele pro Polsko, Českou republiku a Slovensko, nyní zastupuje pozici generálního ředitele pro Českou republiku a Slovensko.

Narážel při tom na fakt, že si Nokia prošla nejen oborem IT, v němž se později úspěšně etablovala, ale například i gumárenským či papírenským průmyslem. Až začátkem 90. let tehdejší ředitel Jorma Ollila rozhodl, že se společnost zbaví všech nepotřebných divizí kromě mobilních telefonů a síťové infrastruktury.

Následovala léta neobyčejného růstu společnosti a zisk pozice světové jedničky mezi výrobci mobilních telefonů.

S Windows Phone 7 uspějeme, věří celá Nokia

Právě k tomuto milníku Kasa přirovnává nynější obrození firmy. "Finové vždy měli kromě hlavního plánu další čtyři možnosti, které měly sloužit v případě neúspěchu jako plán B. Americký model je zcela opačný - vsadit vše na jednu kartu. Právě to teď bude dělat i Nokia," okomentoval Kasa slova nynějšího šéfa Nokie Stephena Elopa, který na dotaz, zda má firma nějaký "plán B" pro případ neúspěchu ohlášené spolupráce s Microsoftem, odpověděl, že žádný takový plán neexistuje.

Filozofie firmy podle něj nyní stojí právě na klíčovém rozhodnutí: vsadit vše na nové produkty s Windows Phone 7 (WP7). "Nemáme důvod nevěřit, že to nebude úspěch. Prostě si to nepřipouštíme. Tady máme deset důvodů, proč to bude fungovat. A tak to bude. Kdybych tomu nevěřil, asi bych sám z firmy odešel," podotkl Kasa. Uvedení produktů s WP7 si ve svém regionu vzal na starost.

Současné platformy přitom Nokia postupně zcela či jen částečně opustí. Jistý zánik čeká například MeeGo, které se objevilo v současném topmodelu N9. Ten už svého nástupce podle Kasy nedostane. Nahradí ho Nokia 800 s WP7, která je vzhledově totožná, avšak uvnitř je to zcela odlišný přístroj. Symbian si Nokia ponechá v nižších segmentech trhu. "V žádném případě to nebude ale tak, že v top segmentu bude jiný produkt než s Windows Phone 7," doplnil Kasa.

Finové jsou opatrní, špičkový telefon mohli uvést už dávno

Od nové strategie si hodně slibuje. Současný útlum firmy dává za vinu právě liknavosti Finů v jejich rozhodování. "Telefon, který dnes na trhu prodáváme jako model C7, jsem ve vývojovém středisku viděl už v roce 2005. Tehdy mi říkali, že něco takového se bude v budoucnu prodávat, ale teď by to bylo tak drahé, že by to nikdo nekoupil," uvedl příklad pomalého rozhodování v centrále firmy.

"Žádný strom neroste do nebe," okomentoval současnou situaci Nokie na světovém trhu. Konkurenci podle svých slov vítá, protože motivuje lidi uvnitř firmy k tomu, aby pracovali více a lépe. "Ve své době se říkalo, že Nokia nemá obchodní oddělení, ale odbytové. Přišli operátoři, že chtějí tolik a tolik telefonů, a my to ani nemohli splnit. Prodali jsme vše, co jsme měli. To už dnes neplatí," nastínil Kasa vývoj na trhu. Právě v takovém blahobytu je ale podle něj těžké lidi motivovat.

I proto nyní čeká, že se firma po současném útlumu opět postaví na nohy. Po období nebývalého růstu totiž lidé ve společnosti zjistili, že úspěch není zadarmo. Ten pravý boj o zákazníky podle Kasy pro Nokii přišel až v roce 2006. Zpočátku se podle něj navíc vůbec nespolupracovalo s maloobchody typu velkých řetězců s elektronikou, což se změnilo s příchodem nového ředitele české Nokie, Kasova předchůdce a současného vice presidenta pro Evropu, Victora Saeijse.

Lidí jako byl Steve Jobs máme ve Finsku stovky

Kasa se současně vymezil proti definici Steva Jobse jako inovátora. "Cena nápadu se blíží limitně nule, pokud není firma schopna zajistit jeho úspěšnou realizaci. Takových lidí s nápady, jako měl Jobs, máme ve Finsku stovky," tvrdí.

Jobsova síla podle něj byla především v jeho schopnostech jen ty nejlepší nápady dovést ke zdárnému cíli. V tom, že dokázal vycítit, co budou lidé skutečně chtít. "V tom byla jeho genialita, kterou všichni obdivujeme," doplnil Kasa. Jobs ji předvedl u mnoha produktů, ať už to byl iPod, iPhone či iPad.

A jak se Nokia staví k tabletům? "Elop (šéf Nokie, pozn. red.) rád říká, že na světě je 200 tabletů, ale 199 jich je neúspěšných. Jen jeden - iPad - je úspěšný. Až si budeme jisti, že nevyrobíme dvoustý neúspěšný tablet, do tohoto segmentu vstoupíme," vysvětlil filosofii firmy Kasa. Podle něj je navíc problém v tom, že trh stále příliš neví, kam vůbec tablety zařadit. "Jsou to větší mobily, nebo menší počítače?" vznesl řečnickou otázku, kterou v současnosti řeší celý svět.