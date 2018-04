Nokia vrací úder iPhonu. Představila dotykový smartphone za 6 500 korun

Nokia představila svoji novinku týden po premiéře nového iPhonu, ale nemíří s ní na úplný vrchol, aby se postavila iPhonu nebo dalším konkurentům především od LG nebo Samsungu. Naopak, bude se jednat o jeden z nejlevnějších dotykových mobilů na trhu. Přesto je výbava nové Nokie kompletní, a tedy velmi bohatá.

Sám výrobce se netají, že novinka navazuje na populární model Tube, alias Nokia 5800 XpressMusic. I nový smartphone patří do hudební řady XpressMusic, ale o kategorii níž. Je menší, lehčí, má samozřejmě menší displej, ovšem se stejným rozlišením jako Tube. Ona ostatně i další výbava kopíruje nabídku funkcí Tubu, včetně fotoaparátu, podpory wi-fi a dalších funkcí. Jeden podstatný rozdíl tu však je. Nokia 5530 pracuje jen v sítích GSM, neumí však 3G včetně rychlých datových přenosů HSDPA.

Přestože se nad 3G už i u nás částečně roztahují mraky, tak s ohledem na aktivitu T-Mobile a Vodafonu nemají zákazníci těchto dvou operátorů důvod připlácet za dražší Tube.

Novinka jim nabídne to samé a ušetřené tři a půl tisíce se ještě budou hodit. To samozřejmě platí dnes, kdy Tube stojí přibližně 10 000 korun. Na podzim, tedy v době, kdy se Nokia 5530 XpressMusic začne prodávat, může být rozdíl menší. Z globálního pohledu je jasné, že nový smartphone míří především na asijské trhy (například Čína), kde sítě 3G neprovozují, a Tube je zde proto zbytečně drahý.

Na tradičně koncipovaném dotykovém mobilu toho po stránce designu nelze mnoho vymyslet. Ale designéři Nokie se hodně snažili, takže novinka přinese výměnné zadní kryty, které zasahují až do boků. Díky nim se vzhled telefonu změní velmi výrazně. Od decentní černé po ryze dámskou krémově bílou a navíc s ornamenty. Každý kryt doplňuje výrazný barevný proužek okolo celého boku telefonu.

Musíme pochválit velmi dobré zpracování přístroje. Hned při prvním kontaktu se potvrdí slova výrobce, že rám je ocelový. Výměnné kryty sedí perfektně, rozhodně neskřípou ani se neviklají. Je se velmi obtížně sundávají. Ale to může být problém jen v Singapuru vystavených prototypů, které jsme měli možnost vyzkoušet.

Nokia se rozhodla nový model zmenšit. To na jednu stranu přináší menší úhlopříčku displeje, z našeho pohledu ale stále luxusně velikou. Na druhou stranu Nokia pravděpodobně vyslyšela nářky některých uživatelů, tedy konkrétně především uživatelek, pro které jsou velké dotykové mobily příliš široké a špatně se jim drží v jedné ruce tak, aby prsty té samé ruky dosáhly na displej. Novinka je v tomto směru podobně velká jako běžný mobil, takže podobné problémy rozhodně nehrozí.

Až na zmíněnou absenci podpory sítí třetí generace se výbava nového přírůstku do řady XpressMusic neliší od toho, co nabízí populární model Tube. I zde se tak mohou uživatelé těšit na poměrně dobře hrající stereofonní reproduktory, natáčecí senzor, 3,2 mwgapixelový fotoaparát s diodovým bleskem nebo na wi-fi. Připomínku máme právě jen k pohybovému čidlu. To může automaticky překlápět displej podle držení telefonu. Jenže senzor u testovaných vzorků byl poněkud zmatený a přepínal si sám při sebemenším pohybu s telefonem.

Nokia se v poslední době stává sociálním expertem a své poznatky z vývoje či průzkumů aplikuje do nových telefonů. Tudíž tím nejhlavnějším na nové Nokii je lišta zobrazující kontakty s nejbližšími přáteli, kterou lze vertikálně listovat. Pochválit pak musíme detaily o veškeré proběhlé komunikaci s konkrétní osobou v jejím detailu. Pod touto lištou může být další s ovládáním hudebního přehrávače, a to včetně drobného náhledu obrázku alba.

Další lištu, tentokrát spodní, si může uživatel nastavit sám dle libosti. Od výrobce v ní najdeme například odkaz na Facebook. Tedy další důkaz sociálního inženýrství v mobilních telefonech.

Nechybí samozřejmě horní tlačítko nad displejem, pod kterým se skrývají ikony multimediálních funkcí. Do hlavního menu přístroje se pak dostává přes klávesu mezi zeleným a červeným tlačítkem pro příjem a ukončení hovoru. I tyto klávesy jsou senzorové. Dobrou zprávou je, že automatický zámek displeje funguje přesně, a tak se není třeba obávat nechtěné aktivace telefonu například v kapse. Pro odemčení slouží boční posuvný jezdec.

Nokia 5530 XpressMusic se začne prodávat na začátku třetího čtvrtletí. Tak to alespoň prezentovali zástupci značky na singapurské premiéře. Na náš dotaz, jestli se bude jednat už o září, nám bylo řečeno, že je to velmi pravděpodobné, ale nemusí tomu tak být na všech trzích.

Atraktivní a konkurenceschopná cena nám byla potvrzena. Kdo má tedy zálusk na Tube a nechce do něj investovat 10 tisíc korun, měl by počkat přes léto a ušetří solidní částku, kterou může investovat třeba do mobilního připojení k internetu. Bez něj jsou mobily jako tato novinka bezcenné.

Nokia 5530 XpressMusic technické parametry: