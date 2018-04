Nokia vládne smartphonům. Apple nestačí na BlackBerry

Chytré mobily nebo chcete-li smartphony nejsou na trhu žádnou novinkou. První zástupci se začali objevovat už na konci devadesátých let minulého století, ale jejich podíl na trhu byl mizivý. Situace se výrazněji obracela s nástupem iPhonu. Od té doby trh smartphonů poměrně dramaticky roste, za loňský rok dosáhl rekordního čísla 173,8 milionu prodaných telefonů. To je přes 15 procent trhu, což není rozhodně zanedbatelné číslo.

Jen za poslední čtvrtletí se prodalo 53 milionů chytrých telefonů, což je o 12 milionů více než ve stejném období roku 2008. Polovina z tohoto čísla jde na vrub Nokie, která v právě skončeném čtvrtletí překvapila nejvíce. Poněkud za očekáváním zůstal v posledním čtvrtletí loňského roku Apple. I když dosáhl rekordních prodejů téměř 9 milionů telefonů, druhému RIM, výrobci BlackBerry, se nedokázal ani přiblížit.

Trh roste a tlačí se noví hráči

Růst trhu smartphonů je rozhodně dobrou zprávou pro výrobce. Smartphony se totiž pohybují ve vyšších cenových relacích, a tak na nich výrobci také více vydělávají. Navíc, jak ukazuje příklad Apple, potenciálně se pro ně otevírá i možnost vydělávat na aplikacích. Analytici ale varují, že v následujících měsících nebude situace na trhu nijak jednoduchá. Počítat musíme zejména s korejskými výrobci, kterým se všeobecně v posledním roce velmi daří. Je proto možná trochu překvapující, že podíl Samsungu či LG na trhu chytrých telefonů není větší.

"Na trhu smartphonů čekáme v roce 2010 velký boj. Samsung a LG mají velké ambice zvýšit svůj tržní podíl a také chtějí spustit své obchody s aplikacemi. Na trh se navíc tlačí také další hráči, jako Dell a Huawei, kteří prodávají své přístroje prostřednictvím operátorů. Cenová válka na trhu smartphonů tak bude velkým plusem pro zákazníky, kteří mohou čekat lépe vybavené přístroje za nižší ceny," komentuje situaci Neil Mawston ze společnosti Strategy Analytics.

Nokia: Manažerská Ečka konečně bodují

Právě mizerné prodeje přístrojů N a E Series se velkou měrou podílely na doslova tragických výsledcích Nokie ve třetím čtvrtletí roku 2009. Nyní se ale zdá, že Nokia je zpátky v plné síle. V oficiálních výsledcích za právě skončené čtvrtletí uvedli představitelé Nokie celkem 20,8 milionu prodaných smartphonů. Sem Nokia počítá přístroje se Symbianem řady N a E Series a také modely s linuxovou distribucí Maemo.

V meziročním srovnání tak Nokia prodala o 5,7 milionu smartphonů více. Podle informací společnosti Strategy Analytics byly klíčovými modely především přístroje E71 a E72. Právě ty pomohly Nokii vrátit se do černých čísel a zároveň udržet svůj náskok před druhým RIM. Tržní podíl Nokie v tomto lukrativním segmentu teď činí 39 %. Ve srovnání s rokem 2008 je to sice pokles o jeden procentní bod, ale po špatném třetím kvartále to šéfy firmy až tak mrzet nemusí.

RIM: BlackBerry útočí mimo Ameriku

Tradičním polem pro přístroje BlackBerry byla Severní Amerika, kde si jejich výrobce, kanadská společnost Research In Motion (RIM), drží silný podíl. Před několika měsíci ale začalo generální tažení do Evropy, které podle všeho nese výsledky. RIM totiž drží s přehledem druhé místo na trhu smartphonů se zajímavým tržním podílem těsně pod dvacet procent. V posledním čtvrtletí loňského roku se RIM podařilo dokonce tuto metu pokořit, což dává naději do letošního roku. Za loňský rok se prodalo téměř 35 milionů přístrojů BlackBerry, což je zhruba trojnásobek prodejů HTC.

V něm bude určitě pokračovat snaha dostat své přístroje i mimo firemní segment, což firma oznámila loni na World Mobile Congress v Barceloně. Této strategii napomáhají i operátoři, kteří stále častěji nabízejí tzv. hostované BlackBerry, kdy je server umístěn u operátora. Tím se BlackBerry stává dostupné i pro menší firmy nebo jednotlivce. Před několika dny ohlásil RIM například i prohloubení spolupráce s IBM. To na trh uvede BlackBerry klienta pro IBM Lotus Quickr a novou verzi BlackBerry klienta pro IBM Lotus Connections.

Podle analytické společnosti Gartner se počet telefonů, jež mají zajišťovat komunikaci a spolupráci kdykoli a kdekoli, celosvětově blíží ke třem miliardám. Sociální software Lotus Connections na chytrých telefonech BlackBerry umožňuje pracovníkům mimo kancelář čerpat ze zkušeností svých kolegů a interních dokumentů. Software Lotus Quickr jim pak umožňuje spolupracovat na dokumentech a souborech.

Apple, HTC a ti další

Jablečnému výrobci rozhodně patří absolutorium za rozhýbání trhu chytrých telefonů. Zatím se mu ale příliš nedaří výrazněji navyšovat svůj tržní podíl. Rekordní prodeje 8,7 milionu v posledním čtvrtletí a přes 25 milionů za celý loňský rok zatím na RIM nestačí. Tržní podíl Apple se sice za poslední rok zvýšil přibližně o pět procentních bodů, ale protože stejně přidal i RIM, ztráta Apple zůstává zhruba stejná.

Jediným z hlavních výrobců, kdo nedokázal v posledním čtvrtletí výrazně zvýšit prodeje, je ambiciózní HTC. Jeho prodeje už několik čtvrtletí v podstatě stagnují. Za poslední čtvrtletí prodal tento výrobce 3,5 milionu telefonů, za celý loňský rok pak pouze 11,7 milionu. To je méně než polovina prodejů Apple, přitom ještě v roce 2008 byli oba výrobci zhruba na stejné úrovni (12 milionů HTC, 13,7 milionu Apple).

Zajímavý je poměrně citelný pokles ostatních výrobců. Předloni byl jejich tržní podíl přes 41 procent, loni už to bylo jen necelých 35. Podle všeho to vypadá, že ohlášená ofenziva Samsungu a LG na poli Windows Mobile, Symbianu a Androidu zatím nenese ovoce a oba výrobci svoji pozici mírně ztratili. Je samozřejmě otázkou, jak letos zamíchá kartami silnější nástup modelů s Androidem, do kterého vkládá řada výrobců velké naděje. Možná se za rok do žebříčku vrátí i Motorola.