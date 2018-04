Nokia: videa z YouTube do mobilů

Barcelona 12. února (ČTK) - Největší světový výrobce mobilních telefonů, finská společnost Nokia, bude spolupracovat se společností YouTube ze skupiny Google a spolu s ní začne nabízet video do mobilních telefonů. Dodavatelem obsahu bude právě YouTube, přes jehož stránky lze pořídit řadu amatérských i profesionálních snímků. Firmy to oznámily na veletrhu 3GSM v Barceloně.



Majitelé mobilních telefonů tak prostřednictvím internetového prohlížeče budou mít přístup k obsahu stránek YouTube. Nebudou ale směrováni na současný web, ale na speciálně upravenou stránku YouTube Mobile, která bude určena pro mobilní přenos. Stránka bude podle Nokie dostupná zřejmě v nejbližší dnech.



"Uživatelům poskytneme snadný přístup k zábavným snímkům YouTube, a to kdykoli a odkudkoli," řekl spoluzakladatel a hlavní technologický ředitel YouTube Steve Chen.

Nokia také uvedla, že letošní rok se ponese ve znamení dalšího silného růstu trhu mobilní komunikace. Ředitel Nokie Olli-Pekka Kallasvuo růst trhu odhadl na deset procent, což je v souladu s předchozí prognózou. Do konce prvního pololetí chce mít Nokia na trhu také první mobilní telefon s bezdrátovou platformou WiMAX.



List The Wall Street Journal dnes napsal, že společnost YouTube podepsala smlouvu s firmou Digital Music Group, která nabídne více než 4000 hodin obrazového záznamu dostupného na YouTube. Digital Music působí jako on-line distributor nezávislé hudby, televizních pořadů a filmů. Díky smlouvě si zajistí podíl na příjmech z reklamy na stránkách YouTube. Tento programový

obsah by měl být pro uživatele zdarma.



Smlouva počítá s tím, že YouTube bude využívat filtrovací technologie k identifikaci skladem, k nimž má autorská práva Digital Music, ale které se v obrazových příspěvcích na webu používají bez potřebné autorizace.