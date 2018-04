Nokia ví, co chceme a za co jí zaplatíme

V budoucnu se prý budeme chtít s mobilem hlavně bavit. Suverénní lídr trhu s mobilními telefony to ví velmi přesně. Vyplývá to z celosvětového průzkumu, který pro firmu Nokia vypracovala HPI Research Group. Díky němu již víme, které funkce na telefonu lidé nejvíce používají, jaké by chtěli mít k dispozici v blízké budoucnosti, a také to, že jsou povětšinou ochotni za požadovaná vylepšení zaplatit něco navíc. Bude-li se tímto výsledkem Nokia řídit, dočkáme se brzo mobilů pro sítě druhé i třetí generace, které budou všechno možné, jen ne levné.

Inkriminovaný průzkum se uskutečnil v jedenácti zemích světa, Německu, Británii, Itálii, Španělsku, Švédsku, Dánsku, Japonsku, Koreji, Singapuru, Brazílii a Spojených státech. V každém státě prošlo více než hodinovým pohovorem alespoň 300 uživatelů mobilních telefonů ve věkových skupinách 16-19, 20-29 a 30-45. Celkem se průzkumu účastnilo 3334 respondentů, kteří odpovídali na otázky týkající se jejich pohledu na budoucnost mobilních telefonů.

Které funkce nejvíce používáme...



Není asi zvláštním překvapením, že nejvíce používanými funkcemi mobilu jsou telefonní seznam a SMS. Divné je snad jen to, že plných dvanáct procent dotázaných nevědělo o existenci funkce telefonního seznamu?! Zajímavé je ovšem vysoké povědomí o přesměrování hovorů a oznámení dalšího příchozího hovoru. Lidé sice většinou o těchto schopnostech telefonu vědí, ale příliš je nepoužívají.



Funkce: Víme o nich a používáme je?

Doplňkových služeb, jako je diář nebo kalkulátor, si uživatelé všimnou zřejmě jen v případě, že je potřebují. To znamená, že lidé, kteří o nich vědí, je většinou i používají (především kalkulačka je celkem oblíbená - uživatelé ji použijí jen občas, ale vědí, že na telefonu je). Podobné je to s hrami, které zřejmě zatím doplácejí na to, že možnosti malých černobílých displejů dnešních telefonů jsou dosti omezené. Jak totiž ukazují další výsledky průzkumu, právě zábava, a tedy i hry, jsou velmi očekávaným přínosem budoucích přístrojů. Ovšem nezůstane jen u her.

...a které funkce bychom chtěli používat?



Když přijde řeč na to, co bychom od svých mobilních telefonů kromě hovorů chtěli, napadne většinu uživatelů to nejjednodušší a běžně dostupné - SMS zprávy. Ačkoliv přístroje třetí generace umožní mnohem víc než poslání prostého textu, lidé zvyklí na textové zprávy se bez nich neobejdou (vyžaduje je 81% dotázaných). Nicméně jak je vidět na dalších pozicích žebříčku popularity funkcí, možnosti multimediálních zpráv lidé uvítají, poslání fotografie nebo dokonce videoklipu bude pro ně přínosem.



Které funkce od budoucího mobilu požadujeme?

Zvláště staršími respondenty prosazovaná praktická vlastnost mobilu - zdroj informací - uspěla až překvapivě dobře. O dopravní informace, nejnovější zprávy nebo novinky z oblasti hudby a filmů se zajímá průměrně více než 65 procent dotázaných.

Pokud jde o multimediální zábavu, jakousi náhradu za televizi, walkman a fotoaparát, zajímá se o ni vždy alespoň 35% lidí. Nejvíce požadavků se týká hudby, video a hry zajímají okolo 40 procent uživatelů.

Naopak, kromě nákupu lístků na nejrůznější kulturní akce, propadly funkce umožňující platby přes mobil, rezervace, sázky a podobně. Stejně jako v oblasti internetového obchodování mnoho lidí stále nevěří moderním technologiím natolik, aby je nechaly „sáhnout“ na své peníze. Přitom do mikroplateb pomocí mobilních telefonů se vkládají velké naděje. Zatím ovšem uživatelé snesou jen placení přímo přes svůj účet u operátora, neradi do transakce zatahují svůj bankovní účet.

Jako doplněk, který jen potvrzuje výsledky prvního dotazu, lze přiložit i graf ukazující, kterých pět věcí lidé od svého budoucího telefonu rozhodně požadují.



Pět nejžádanějších funkcí.

Za ten komfort si taky zaplatíme



Jak ukazují zmíněné grafy, uživatelé toho od telefonů třetí generace chtějí celkem hodně. Dokonce také počítají s tím, že si za takové funkce budou muset připlatit. Najdou se i tací průkopníci a nezničitelní technologičtí nadšenci, kteří se ihned vrhnou do obchodů a koupí si první podobný přístroj, ať to stojí co to stojí. Takových lidí najdete v každé stovce alespoň devět, ale ještě dalších sedm do toho půjde, pokud cena nebude příliš vysoká.



Jak se těšíme na telefon pro 3G a kolik za něj zaplatíme?

Většina lidí však spadá do známé kategorie těch, kteří se těší, až budou moderní telefony, ale raději si počká, až bude vše odzkoušené (těmi devíti procenty nadšenců) a ceny trochu klesnou. Překvapivá je ovšem ochota dát za mobil víc než dnes - šedesát procent respondentů je ochotno připlatit si za možnost používat moderní přístroj. To se poněkud neshoduje s tím, kolik se na světě prodává low-endových a kolik dražších telefonů. Trh totiž táhnou více než sedmdesáti procenty nejlevnější mobily, a tak je s podivem, že by najednou tolik uživatelů bylo ochotno hned sáhnout po nadupaném mobilu za vyšší cenu. Výsledek lze nejlépe vysvětlit tím, že pod vlivem nadšení lidé potvrdí svou ochotu platit, ale ve skutečnosti peníze z kapes tahají jen velmi neradi. Proto je třeba brát některé odpovědi respondentů s jistou rezervou.

Naproti tomu lze celkem věřit tomu, že naprostých skeptiků, kteří telefony třetí generace odmítají a nezajímají se o ně, je celkem málo. Jen čtyři procenta tyto přístroje naprosto zavrhují, dalších 11% si koupi pořádně rozmyslí. Rozhodně telefon nechtějí, pokud se jim nebude zdát ideální poměr cena/výkon.

Vstříc světlým zítřkům



Lidí, kteří si představují pokrok v mobilních telekomunikacích jako cosi nebezpečného nebo nežádoucího, je buď málo, nebo si to nechávají zatím pro sebe. Celých 92% respondentů průzkumu počítá s tím, že vývoj technologie přinese do jejich životů změnu. Přitom doufají, že to budou změny k lepšímu, dokonce 37 ze sta věří, že budoucí mobilní telefony výrazně zlepší jejich život. Jestliže se tak skutečně stane, přejme jim to. Dalších 57 lidí ze sta dotázaných je již střídmějších, ale s nějakým zlepšením počítají.

Jen sedm procent lidí se obává, že bychom mohli z přemíry nejrůznějších funkcí a zpráv ze světa zblbnout a zapomenout na své vlastní funkce a zprávy zprostředkované přímo z našeho okolí. Ve světle toho, že se celý průzkum i respondentům musel na první pohled jevit jako práce některého z výrobců nebo operátorů, je možné předpokládat, že si několik dotázaných nechalo svůj skutečný názor pro sebe. Díky tomu může být poněkud zkreslený počet lidí, kteří se obávají negativního vlivu mobilů.



Změny v životě - jak velké a zda k lepšímu?

S mobilem na rande



V závěrech, které z průzkumu vyvodily společnosti HPI Research a Nokia, najdeme několik zajímavých postřehů, některé pochopitelné a jiné zarážející. Snad nejdůležitější je zjištění, že lidé se chtějí pomocí svého mobilního telefonu bavit. Doufají, že jim technologie třetí generace přinesou do života zábavu, a to hlavně ve chvíli, kdy jsou sami. Jde jim tedy o to, aby při cestě vlakem mohli poslouchat hudbu, kterou si vyžádají, podívali se na sportovní zprávy (včetně videosestřihu) a zahráli si nějakou hru na odreagování. Čtvrtina respondentů přiznává, že za takovým účelem mobil vezmou do ruky, jen když nebude v dosahu televize, video, CD přehrávač nebo počítač.

Nokia tedy již ví, že když nám přinese trochu toho povyražení do obyčejného života, bude mít o odbyt svých výrobků postaráno. Jak se píše v závěru průzkumu: „Velmi pozitivní reakce na nové zábavní funkce telefonů třetí generace se odráží v ochotě lidí platit za telefony víc.“

A jak jste na tom vy? Také chcete mít všechno v telefonu a platit, nebo si raději sednete ke kávě s knihou a mobil s velkou chutí vypnete? Podle průzkumu firmy Nokia v takovém případě patříte mezi podivíny.