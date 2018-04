Nokia: váš příští mobil bude mít trojúhelníky (Nokia 7500 a 7900 živě)

Stylové mobily. V poslední době jsme si pod tímto pojmem mohli představit především tenké, tenčí a nejtenčí přístroje všech konstrukčních řešení. Jenže tato móda po zhruba třech letech vyčerpala svůj potenciál a tenký mobil sice zůstává stylovým, ale také už úplně obyčejným telefonem.

Nokia tenkému šílenství propadla paradoxně ze všech výrobců skoro jako poslední. A nakonec jí to ani neuškodilo, což dokazují aktuální prodejní výsledky. Místo tenkých stylovek to Nokia zkoušela s velmi avantgardní řadou 72xx následovanou modely řady 73xx. A právě na tyto přístroje navazuje dnešní dvojice novinek, které jsme měli možnost krátce vyzkoušet.

Nokia model 7500 představila nejdříve v Asii a v Evropě o něm další měsíc mlčela. Před týdnem pak uvedla tuto novinku i zde a přidala luxusnější model 7900. Oba přístroje rozhodně nepřehlédnete. Celý kryt se nese ve znamení trojúhelníků, respektive jimi tvořených kosočtverců. Tento motiv je dotažen do nejmenších detailů a tak trojúhelníkový tvar má například objektiv fotoaparátu, přisvětlovací dioda i všechny numerické klávesy.

Nokia 7500 - trojúhelníčky kazí joystick

Levnější model 7500 je trochu baculatější než druhá novinka a má jako hlavní ovládací prvek joystick. Ten poměrně výrazně vystupuje nad profil klávesnice a s ohledem na design zbytku telefonu působí jako pěst na oko. Ač nejsme příznivci joysticků, tak tento není špatný. Poměrně přesné pohyby do všech směrů doplňuje jistý stisk při potvrzení výběru.

Nokii 7500 charakterizuje výměnný rámeček okolo celého boku telefonu. Variant bude jistě mnoho, některé zaujmou excentriky, jiné budou decentnější. Z dvou, které jsme mohli vyzkoušet, se nám rozhodně více zamlouvala kombinace černého telefonu a modrého proužku. Bílý mobil se zeleným proužkem nám zboku připomínal tuzemské policejní auto a tak si jistě i on najde své příznivce.

Celkově na nás zapůsobila mnohem více černá varianta. Vypadá hodnotněji, bílá působí příliš plastovým dojmem. Ona tedy Nokia 7500 plastová je, ale v bílé verzi je to na stylový mobil až příliš patrné. Zpracování je dobré, zde si není na co stěžovat a telefon celkově docela padne do ruky. Kdo by se obával netradičního tvaru kláves, může být v klidu. Hodí se i pro SMS maniaky.

Výbavu telefonu nemá cenu detailně rozebírat, věnovali jsme se jí v samostatném článku. Celkově modelu 7500 nechybí nic podstatného a tak když porovnáme tento parametr a cenu, je jasné, že doplatek je právě za ty trojúhelníky na krytu přístroje. Na Nokii 7500 si připravte zhruba 7500 korun. A nebo sáhněte do peněženky hlouběji a pojďte se podívat na druhou novinku - Nokii 7900. To je totiž koncert všech barev.

Nokia 7900 - máte rádi barvičky?

Druhá novinka nemá tři základní atributy předchozího modelu - joystick, rámeček okolo boků a nepůsobí tak plastově. Rámeček oželíme, joystick taktéž a mnohem kvalitnější plastové kryty můžeme jen pochválit. Naopak dostanete navíc barevnou symfonii.

Začněme ale ze široka. Pamatujete dobu blikajících diodových nálepek? Že je dávno pryč? Ale kdepak! Světýlka se vracejí razantně do módy. Vedle dnešní Nokie můžeme zmínit chystaného nástupce Motoroly Pebl. Ta sice nebude blikat, ale dokonce barevně žhnout ze zcela jasně neohraničeného vnějšího displeje.

Nokia se pokusí prorazit s trochu jinými efekty. V principu si budete moci vybrat z 256 (!) barev podsvícení klávesnice. To je sice úctyhodné číslo, ale popravdě asi málokdo bude barvičky měnit každý den. Zajímavější jsou proto efekty, které Nokia 7900 s podsvícením dokáže. Tak třeba při zapnutí a vypnutí telefonu vám postupně přejede světlo od spodku telefonu až na vrchol. Svítící trojúhelníky doplní stejné efekty na displeji a na závěr zabliká samotný vršek telefonu. Podobné efekty pak nabídne telefon i při příchozím hovoru, SMS, atd...

Další "stylovkou" budou aktivní tapety. Tak třeba sílu signálu bude ukazovat listí na stromě. Nabitou baterii zastoupí plně olistěný strom a jakmile se jeho vzhled bude blížit stavu v lednu, budete muset naopak ihned na nabíječku.

Nokia 7900 možná na první pohled nevypadá, ale hned na první dotek je luxusnější než druhý nový model. Princip designu postaveného na trojúhelnících zůstal zachován, celkově pak telefon působí kompaktnějším dojmem. Bez podsvícení nejsou popisky na klávesnici téměř patrné, po stisknutí se ale ihned rozzáří. Celkově si na klávesnici se směrovou klávesou v čele nemůžeme stěžovat.

Parádní, tedy alespoň v zastíněné místnosti, je OLED displej. Ten je opravdu perfektní a má u nás podtrženou jedničku. Levnější model 7500 má displej TFT a i ten patří na absolutní špičku. Na sluníčku pak mírně vede TFT displej modelu 7500.

Výbavu má Nokia 7900 bohatou, i když je to stále spíš stylový mobil, než mobil ohromující tou nejlepší výbavou. Její přehled najdete zde. A když jí opět porovnáte s cenou, která se v tomto případě vyšplhá až k hranici 11 000 korun, opět budete muset zapřemýšlet, zda si za ty barvičky, trojúhelníčky a perfektní displej budete ochotni připlatit.

Nokia si myslí, že ano a dává do obou modelů velké naděje. Ve své podstatě nám vzkazuje: bez trojúhelníčků už ani ránu! Obejdete se bez nich, nebo je budete muset bezpodmínečně mít?