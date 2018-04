Nokia v tajnosti vaří nové série mobilů. Víme jaké

Cseries a Xseries. Takový název mají nové ochranné známky finského mobilního výrobce Nokia. K již stávajícím Eseries a Nseries by tak mohly přibýt dvě zcela nové produktové řady telefonů. Z dokumentace o nových známkách společnosti toho příliš mnoho nevyčteme. Stojí zde pouze, že budou chránit jména produktů a služeb firmy.

Zaměření nových sérií telefonů můžeme pouze odhadovat. Zatímco mobily spadající do již existující řady Eseries slouží zejména manažerům a pro pracovní účely, telefony Nseries se vyznačují především multimediálními funkcemi.

Xseries by mohla být náhrada za současnou produktovou řadu XpressMusic, tedy hudební telefony, Cseries by podle našeho názoru mohla sdružovat low-endové přístroje pro nenáročné uživatele. Může to být ale přesně naopak. Za písmenem "C" je podle některých médií i slovo computer, tedy počítač.

Spekuluje se, že by Nokia měla přejmenovat i současné mobily, které nespadají do řad E a N. Přeci jen, modelů nabízí Nokia velké množství, a ač jednotlivé řady lze i v současném čtyřčíselném označení rozlišit, nejenom laik může často tápat. Navíc čísla docházejí a Nokia už nejednou sáhla po čísle, které kdysi již nějaký model měl.

Je pravděpodobné, že především lépe vybavené modely z jednotlivých řad Nokia přesune do nově pojmenovaných sérií. Minimálně mobily zaměřené na hudbu by si vlastní řadu zasloužily.

Nokia Booklet a Nokia Money

Vedle zmíněných produktových řad mobilů si Nokia zaregistrovala také ochranné známky "Booklet" a "Money". Zde už je dokumentace o něco štědřejší. Nokia Money by měl být mobilní software umožňující převod peněz mezi dvěma bankovními účty, pod slůvkem "Booklet" se patrně skrývá chystaný netbook finského výrobce. - čtěte Revoluce u Nokie: brzy začne prodávat netbooky a smartbooky

Zda Nokia zaregistrované ochranné známky uplatní, si musíme ještě nějaký ten týden počkat. Podle zahraničních zdrojů by nové produktové řady mohla společnost odtajnit na výročním setkání Nokia World 09, které proběhne 2. a 3. září v německém Stuttgartu.