Nokia v souboji firem zvyšuje náskok

Bezpochyby, byznys mobilních telekomunikací jde stále nahoru a vrchol hory je zatím v nedohlednu. V minulých dvou týdnech jsme se ze čtvrtletních zpráv dozvěděli, jak postupují tři největší výrobci mobilních telefonů. Třetí výškový tábor roku 2000 postavila nejdál opět Nokia.Finanční zprávy jako vždy otevřeně ukázaly, jak si výrobci mobilních telefonů na trhu vedou. Finský gigant Nokia jde stále razantně nahoru, americká Motorola ji následuje o něco pomaleji a Ericsson se této vedoucí dvojice horko těžko drží. Švédové v sekci mobilních telefonů dle očekávání pohořeli, když jejich výnosy z prodeje ve srovnání s minulým čtvrtletím (jako jedinému výrobci ze suverénně vedoucí trojice) poklesly. Srovnání se nejlépe ukáže na maržích, kterých dosáhly divize mobilních telefonů jednotlivých firem.

Kdo však chce po zhlédnutí grafu zahodit svého Ericssona, ať raději ještě chvíli počká. Úspěch skandinávské firmy totiž nezávisí pouze na prodeji telefonů, ale z velké části také na stavbě mobilních sítí - a tam se Ericssonu daří dobře. Z celkového pohledu, tedy včetně dalších oddělení (právě oddělení výstavby sítí), zaznamenaly zlepšení všechny tři vedoucí firmy.

Ale zpět k telefonům. Nokia, která stačila již v září prodat dva milióny kusů svých nových modelů 3310 a 6210, zaznamenala ve čtvrtletním srovnání 59% nárůst obratu. Tyto nové telefony by měly vést prodej i v posledních třech měsících roku 2000. Navíc se blíží Vánoce, které jako obyčejně znamenají znatelný nárůst prodeje mobilních telefonů. Nokia je tedy velmi optimistická a prorokuje, že jí čekají nejlepší tři měsíce v historii firmy. Z pohledu celé firmy toto tvrzení jistě podpoří i přibývající kontrakty na výstavby sítí třetí generace.

Výkonný ředitel Nokie Ollila s pýchou prohlašuje, že úspěch firmy stojí na jejích skvělých pracovnících. Ti také mají být na co hrdí. "Morálka je opravdu vysoká. Lidé prohlašují: Hej, jsem největší výrobce mobilních telefonů na světě. Zaměstnáváme 10 procent finské populace," dodává Ollila.

Motorola oproti Nokii nemůže nad výsledky sekce telefonů tak jásat. Prodala sice telefony za 9,5 miliard dolarů (oproti 8,1 miliard ve čtvrtletním srovnání), ovšem očekávalo se o půl milionu více. Zklamáním však pro americkou firmu je především skutečnost, že se jí neustále vzdaluje finská konkurence.

Především proto odešel záhy po zveřejnění zprávy za třetí čtvrtletí roku 2000 šéf divize Communications Enterprise, Merle Gilmore. Právě on vedl oddělení, které je se 70 procenty firemních obchodů klíčovou součástí celého koncernu.

Na závěr roku by ovšem Motorola mohla zabodovat svým GPRS telefonem Timeport P7389, který je zatím nejčastěji nabízeným GPRS přístrojem. Navíc se objeví další Timeporty, 250 a 270. Novou řadu low-endů, které nejvíc rozhodují o výrazném náskoku Nokie, chystá Motorola až na příští rok. Mělo by jít o pokračování řady Talkabout.

Jak jsme již řekli, Ericsson oproti výše zmíněným firmám svou výrobu o mobilní telefony tak docela neopírá. Tato sekce šla v poslední době ještě dolů, když se vyskytly problémy se zásobováním. Ani nové modely nedosahují takových úspěchů jako ve své době řada T10/18/28 nebo ještě starší modely, např. SH388 a další. I do budoucna se Ericsson chystá uvést hlavně drahé telefony, například R380, R520. Problémy se ovšem již objevují nyní, kdy vývoj dlouho očekávaného přístroje T36 pomalu končí. Dokonce se objevují zprávy o tom, že Ericsson uvažuje o prodeji divize mobilních telefonů.

Ericsson ovšem více spoléhá na kontrakty pro výstavbu sítí, zvláště třetí generace. Tento byznys bude v příštích několika letech znamenat zlatý důl a Ericsson má slušnou šanci odvézt si z něho nezanedbatelný příděl.

Nokii se daří skvěle vystihnout potřeby trhu. Firma vyrábí to, co lidé chtějí, místo aby vyráběla to, co uzná za vhodné a pak to zákazníkům horko těžko vnucovala. Dnes si sedm z deseti lidí, kteří si jdou koupit mobilní telefon, pořídí jeden z nejlevnějších. Tomu také odpovídá výroba v Nokii. Naproti tomu u Ericssonu je využíváno pouhých 25% výrobní kapacity k produkci low-end telefonů. Většinu energie však směřuje k produkci přístrojů střední a vyšší třídy.

Obecně se výroba mobilních telefonů a mobilní telekomunikace vůbec dalece vyhýbají úpadku. I tak se však Nokia rozhodla své výsledky ohlásit týden před plánovaným termínem, když diskutabilní výsledky Motoroly vrhly stín pochybností na celý mobilní trh. Solidní čísla prezentovaná Nokií ovšem mohou každého investora (i spekulanta) uklidnit. Trh s mobilními telefony i technikou pro sítě rozhodně neslábne. A konec roku 2000 ho jistě posune ještě o schod výše. Jak se na tom schodu budou mačkat jednotliví výrobci, se teprve uvidí, ale poslední čísla jasně napovídají, že Nokia má lokty nejdále od sebe a dobře se jimi ohání. Zato Ericsson se brzy bude muset začít otáčet, jestli mu na záda nedýchají chrti Siemens, Alcatel a Matsushita.