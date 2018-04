Nokia v době krize zavírá značkové obchody a škrtá modely

Ekonomická krize mohla pro Nokii těžko přijít v horším čase. Nástup konkurence v podobě Apple, Samsungu i LG zastihl světovou jedničku nepřipravenu. Pro firmu byl velmi citelný zejména propad v segmentu chytrých telefonů. Navíc krátce před propuknutím krize investovala Nokia hodně do svého rozvoje a nových projektů. Z části nakonec musela ustoupit. Boj s krizí přináší uzavření části značkových obchodů na známých světových adresách.

V historii Nokie to ostatně není poprvé, co musela firma uznat, že svůj rozvoj trochu přehnala. V minulosti se tak musela zbavit například výroby pneumatik, televizí a dalších okrajových aktivit. Teď zřejmě nastává čas trochu ubrat i v telekomunikační divizi. Už se dokonce mluví o tom, že by se firma úplně zbavila výroby telefonů (čtěte S mobily můžeme v budoucnu seknout, naznačil vrcholný manažer Nokie). Zatím se zavírají značkové obchody a optimalizuje produktové portfolio.

Nájmy jsou vysoké a prodeje mizerné

Přehodnocení rozvojových strategií čeká v době krize řadu firem, na tom není nic podivného. Do značkových obchodů se Nokia navíc evidentně nechala natlačit tak trochu Applem, sílu své značky ale přece jen přecenila. Apple je prostě kult, navíc kromě telefonů prodává celou řadu dalších produktů, kvůli kterým se zákazníkům vyplatí do značkového obchodu přijít. Držet velkou prodejnu na drahé adrese jen kvůli příslušenství se opravdu vyplatit nemůže. A velkou část prodeje mobilů na světě ovládají operátoři, další kus si seberou prodejci počítačů a elektroniky. Na značkové prodejny toho mnoho nezbývá.

Apple na Regent Street zůstává, Nokia už svůj obchod zavřela

Jednou z prvních obětí se stal obchod v Londýně na jedné z nejdražších ulic světa, Regent Street. Jen pár kroků od proslulé nákupní Oxford Street a přes ulici od hlavního britského obchodu Apple. Obchod přitom fungoval pouhé dva roky. Podle oficiálního vyjádření bylo rozhodnuto obchod zavřít kvůli neuspokojivým prodejům a přehodnocení obchodní strategie. Stejný osud postihl i značkový obchod na proslulé Páté avenue, stejně jako obchod v Chicagu. V polovině prosince pak následovalo oznámení o uzavření dalšího obchodu v Sao Paulu. Počátkem roku bude uzavřen i obchod Nokia na Terminálu 5 londýnského letiště Heathrow.

Z původních devíti obchodů tak zůstává polovina. Je ale otázka, jak dlouho bude trvat, než podobný osud postihne třeba obchod v Moskvě či v Mexico City. Také na Rusko totiž dopadla ekonomická krize opravdu silně a na americkém trhu se Nokii dlouhodobě nedaří (čtěte Nokia má vážné problémy, válcuje ji asijská konkurence). Nakonec tak možná zůstane jen obchod v domovských Helsinkách a také v Hong Kongu a Šanghaji.

V Česku má Nokia pouze nižší kategorii značkového obchodu v pražském Paláci Flora a v Brně a také polooficiální prodejnu v pražském obchodním centru Nový Smíchov. České zastoupení ale není oprávněno komentovat další záměry, které firma s obchody má.

Konec sebevražedného boje

Změna strategie se neprojevuje jen zavíráním obchodů. To by Nokii rozhodně nespasilo. Podle oficiálně zveřejněných informací dojde také k zásadnímu okleštění portfolia mobilů. Do budoucna by se tak Nokia měla vyvarovat situace, kdy pár týdnů po uvedení modelu na trh přijde s dalším přístrojem, který znamená přímou konkurenci. Prodeje se pak rozdělí mezi více přístrojů, což se negativně odráží na ekonomickém výsledku jednotlivých modelů. Firma musí totiž vždy prodat určitý počet kusů, aby se zaplatil vývoj nového modelu.

Po velkých plánech s linuxovou platformou Maemo, která měla od roku 2012 v řadě N Series nahradit Symbian, tak Nokia podle všeho uvede v dalším roce pouze jediný nový model s tímto systémem. Tuto informaci přinesla agentura Reuters, která má k dispozici roadmapu Nokie na následující rok. "Symbian zůstává naší hlavní volbou pro smartphony," uvedl mluvčí společnosti. Podle dobře informovaných zdrojů by mělo ale dojít k zásadní redukci i v počtu telefonů se Symbianem. Jak potvrdil Mobil.cz jeden z dobře informovaných zdrojů blízkých českému zastoupení Nokie, nová strategie by měla přinést orientaci na několik málo klíčových modelů během roku. Celkový počet nově uváděných modelů tak příští rok poměrně citelně poklesne.

Utlumení aktivit zřejmě čeká i některé další nepříliš úspěšné projekty, do kterých se Nokia v uplynulých letech pustila. Právě kvůli nim upadla Nokia do nemilosti u řady mobilních operátorů. Příkladem může být Nokia Comes With Music, služba, která měla zajistit neomezený přístup k hudebním knihovnám pro přístroje z řady XpressMusic. Kvůli nevyřešeným autorským poplatkům byla ale služba nakonec uvedena jen v devíti zemích světa. A více než rok od svého uvedení jen těsně překročila hranici sto tisíc uživatelů. To je evidentní zklamání. Podobný osud měl i ambiciózní Ovi Store. Nokia byla nakonec donucena jej zásadně změnit a upravit původní koncepci. – čtěte Nokia uznala, že Ovi Store za mnoho nestojí. Chce ho zcela přepracovat

Poslední šance přežít

Za poslední rok zažila Nokia finančně skutečně dramatický pád, a v posledním čtvrtletí se dokonce dostala do ztráty. Možná ještě hrozivější je pro firmu stále klesající podíl na trhu smartphonů, ačkoli tento trh roste. Získává na něm ale především Apple a také Samsung s LG. Přitom právě z prémiových modelů řad N a E Series generovala Nokia hlavní část svých příjmů. Pokud o tento segment trhu přijde, může ji potkat podobný osud jako Siemens. Ten sice držel velký tržní podíl, ale s převážně levnými modely se propadal do stále větší ztráty.