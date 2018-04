Nokia v Čechách presentovala představu vysokokapacitních sítí

V pátek 11.12.1998 pořádala firma Nokia v Smíchovském hotelu Mövenpick náhled do svých představ vysokokapacitních sítí. Přednáška se konala v pavilonu Brusel - pro ty, kdož neznají Mövenpick připomínám, že je to takový malý areálek sám pro sebe na kopci nad Mrázovkou. Jede se do něj maličkou lanovkou přímo z Mövenpicku, je to velmi hezká jízda i takhle v zimě. Je to divné - víte, že jste v Praze, ale přitom máte dojem, že jedete na meteorologickou stanici položenou někde na Mont Blancu.

Petr Mitošinka se samozřejmě také chtěl podívat, co je nového v GSM - jenže se trochu zdržel, takže jsem mu poslal stručnou SMS, že má vyjet lanovkou do Bruselu. Do doby, než Petr dorazil do Mövenpicku, považoval moji radu projev šílenství, ale v Mövenpicku byl ještě povděčen, že jsem jej zorientoval :)

Dosti chvály výběru místa, podstatnější bylo, co Nokia presentovala. Stručně řečeno se celá presentace točila kolem platformy pro výstavbu mobilní sítě DX 200i, nástupkyni starší DX200. Nokia ovšem presentaci nové rodiny mobilní výbavy DX 200i úhledně zabalila do přednášky, v níž jasně ukazovala, že právě mobilní telefony v brzské době v počtu účastnických "linek" předeženou telefony klasické.

Podle Jukka Honkanena (Area General Manager, Nokia Telecomunications) dosáhne počet uživatelů mobilních telefonů koncem tohoto roku 300 milionů a v roce 2005 to bude přes 1 miliardu uživatelů. Velkou část tohoto nárůstu by přitom měly vykrývat právě digitální standardy, zejména pak odvozeniny GSM. Podle všeho se v mnoha státech dosáhne do roku 2003 většího počtu mobilních účastníků, než pevných telefonních linek. Ve Finsku například tato situace již nastala - zde je konec konců penetrace mobilních telefonů přes 50 procent a v určitých věkových segmentech téměř stoprocentní.

Nokia očekává - a v tom jí mohu dát směle za pravdu - že v České republice se počet majitelů mobilních telefonů do konce roku 1999 zdvojnásobí. Petri Melamies (vicepresident pro střední Evropu NT). Mobilní telefony totiž patří mezi nové produkty, které si lidé kupují i přes hospodářskou krisi. Melamies to dokumentoval na situaci z Finska, jemuž hrubý národní produkt klesl snad nejdramatičtěji v Evropě a přesto překonalo všechny rekordy v nárůstu uživatelů mobilních telefonů. Ačkoliv Finsko a Skandinávie obecně jsou velmi napřed v mobilech, dá se čekat, že podobná situace i přes hospodářskou recesi bude i u nás.

Potřeba zvyšování kapacity sítě je tedy evidentní - jestli bude do roka v sítích GSM dvojnásobek klientů, tak budou muset operátoři hodně přidat ve výstavbě a v upgrade techniky. Nokia je samozřejmě ochotna podat tu pomocnou ruku v kompletním a komplexním řešení - počínaje vyjednáváním míst pro BTSky, až po zavážku systémem DX 200i. Ten zvládá dvakráte tolik, co předchůdce DX 200. Kapacita ústředny MSCi se zvyšuje na 400 000 účastníků, zatímco její nutný zástavní plocha rapidně klesá - tím padají i náklady. Obdobně další komponenty.

To samozřejmě nahrává expanzi operátora do DCS-1800 pásma. Nokia slibuje, že její platforma DX200i bude schopna držet krok s požadavky doby, což je rajská hudba na uši operátora, zejména pak EuroTelu, jemuž již dodává a který může nové prvky integrovat do stávající techniky.

Přednášky byly spojené s prohlídkou jednotlivých komponent, Nokia představovala svoje nové kompaktní buňky ze systému DX 200i, které mohou být propojené mezi sebou na 58GHz pásmu (!) - ČTÚ právě přemýšlí, zda se na něm smí vysílat - tím odpadá kabeláž. Také zde byla část MSCi pro případ, že byste chtěli vědět, za co byste mohli utratit několik desítek milionů marek.



Tady se právě díváme na presentaci úspory, které lze dosáhnout DX-200i pomocí mikrocell MetroSite. Průchodnost v síti se zvyšuje ze stávajících 240-250 erlangů až na 500, 700 a v extrémních případech až na 1000 erlangů.

Chvíli mi dalo, než jsem přišel na to, proč Nokia přišla s poměrně velkolepou presentací výrobků, které mají v Čechách poměrně omezený odbyt. Ne každý si totiž nechá zabrat dva pokoje novým Nokia MSCi - pro běžného spotřebitele to není. Zákazníci jsou v Čechách počítatelní na prstech jedné ruky. Jenže v současné době přichází to nejzajímavější - úvahy o nové licenci pro DCS-1800. A prodat řešení pro nového operátora, to je terno. To už za velkolepou presentaci stojí.

Konec konců, akce byla podařená i z našeho pohledu. Já jsem zde nahamounil materiály pro další povídání o technice GSM...

