Nokia uznala, že Ovi Store za mnoho nestojí. Chce ho zcela přepracovat

Zcela přepracovaný Ovi Store se objeví zhruba rok po premiéře stávající podoby obchodu. Nokia s ním sice slaví částečné úspěchy, nicméně největší výrobce mobilních telefonů přiznal, že se jeho obchod nemůže kvalitou provedení a uživatelskou přívětivostí rovnat App Store od Applu nebo Android Marketu od Google.

Právě App Store, který byl prvním obchodem svého druhu, je stále považován v oblasti mobilních telefonů za etalon prodeje aplikací přímo do mobilu. Zatímco Googlu nebo Palmu se podařilo uživatelské přívětivosti App Storu přiblížit nebo dokonce vyrovnat, Ovi Store od Nokie si vysloužil řadu kritiky od laické i odborné veřejnosti.

George Linardos, ředitel mediální divize Nokie, přiznal deníku Financial Times, že první verze Ovi Store byla jakýmsi rychlým řešením, jak nabídnout celou řadu služeb a aplikací. Nokia prakticky ihned od spuštění obchodu musela čelit silné kritice. Výhrady se k vývojářskému týmu dostávaly od uživatelů kupříkladu skrze Twitter. "V kancelářích máme monitory, na kterých celý den sledujeme tweety," řekl Linardos. "Je to jako sedět tam a dostávat rány do obličeje. Jakmile ale zavedeme vylepšení, odezvu vidíme okamžitě."

Nový Ovi Store bude zcela přepracován a oproti tomu současnému nezůstane kámen na kameni. Výrazně bude vylepšena stabilita a rychlost samotné aplikace, dočkáme se pravděpodobně nového uživatelského prostředí. A to by mohlo naznačit, jakým směrem se bude ubírat samotný Symbian později během roku.

Další novinkou budou přímé platby ze samotných aplikací. Ty současná podoba Ovi Store nepovoluje. Později se objeví kupříkladu doporučení aplikací od přátel nebo více lokalizovaný obsah.

Uživatelé si z Ovi Storu v současnosti denně stáhnou asi milion aplikací a toto množství se má každý měsíc zdvojnásobit. I tak ale Nokia zaostává za Applem, který dosáhl v září, tedy rok po spuštění, mety dvou miliard stažených aplikací.