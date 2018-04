Nokia už vyrábí své telefony také v Indii

V Indii, která má více než miliardu obyvatel, nyní používá mobilní telefon zhruba 85,4 milionu lidí. Každý měsíc jich ale přibudou další čtyři miliony. V Indii je však největší poptávka po levných přístrojích, které se prodávají za méně než 2000 rupií (asi 1300 Kč).Jen za loňský rok se počet uživatelů bezdrátových přístrojů zvýšil asi o 47 procent a nyní jich přesahuje například celkový počet obyvatel Německa. Experti předpokládají, že Indie bude do konce tohoto roku třetím největším trhem mobilní komunikace na světě. První je teď Čína a druhé Spojené státy, připomíná agentura Reuters."Předpokládáme, že na rychle rostoucím indickém trhu bude dlouhodobá a trvalá poptávka po mobilních telefonech," řekl šéf Nokie Jorma Ollila u příležitosti otevření nového závodu. Ten leží v Čennaí na jihu země. Nokia chce do nového závodu postupně investovat až 150 milionů dolarů (asi 3,6 miliardy Kč).Nová továrna firmě umožní uspokojovat vysokou poptávku nejen po mobilních telefonech, ale i po síťové infrastruktuře v oblasti Asie a Tichomoří. "Náš podíl na trhu je v Indii vysoký a my doufáme, že továrna naši pozici ještě upevní," řekl Ollila.V Indii je nyní mobilních telefonů za 2,4 miliardy dolarů a Nokia konkuruje společnostem Samsung Electronics, LG Electronics a Motorola. Na Nokii připadá více než 50 procent trhu. Analytici předpokládají, že objem trhu mobilních telefonů se v Indii do roku 2010 více než zdvojnásobí a dosáhne asi 5,8 miliardy dolarů.Indie má třetí největší ekonomiku v Asii a loni se ne jejím trhu prodalo 31 milionů mobilních přístrojů. Na letošní rok experti předpovídají nárůst prodeje na více než 53 milionů kusů.