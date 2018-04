Nokia chce zpět pozici lídra, sází na vlastní tablet

Jorma Ollila, který opouští Nokii po 27 letech, pomohl v dobách, kdy vykonával funkci generálního ředitele, vybudovat z finské společnosti světově největšího výrobce mobilních zařízení. Věří, že právě kombinace nových produktů a služeb pomůže firmě navrátit ztracené renomé.

V rozhovoru pro Financial Times označil jako hlavní příčinu propadu především pomalou reakci v počátcích rozmachu chytrých telefonů. Nokia pak již těžko stíhala držet krok s konkurenčními smartphony, za což si Ollila vysloužil nejednu kritiku.

První vlastní tablet plánuje společnost uvést již v průběhu tohoto roku. Něco málo naznačil před zhruba dvěma měsíci Marko Ahtisaari, šéfdesignér Nokie. Většinu svého času prý věnuje práci na designu vyvíjeného tabletu.

Tablet s 10" dotykovým displejem by měl být vybaven dvoujádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon S4. S bližší specifikací ale Nokia vyčkává do doby představení nového operačního systému Windows 8, jehož finální verze by měla na trh přijít na podzim 2012. "Osud tabletů Nokia přímo závisí na Microsoftu," řekl Hannu Rauhala, analytik ze společnosti Pohjola.

Ollila dále v rozhovoru zmínil také uvedení hybridních smartphonů, přičemž toto téma více nerozvedl. Měly by ale Nokii pomoci dohnat konkurenci, s níž se jí stále nedaří držet krok. Nově uváděné smartphony jen stěží zvládnou vykompenzovat neúspěchy dřívějších modelů.