Nokia uvede letos na trh ještě devět nových telefonů

Do konce roku uvede Nokia na trh ještě devět nových telefonů. Řekl to Loren Shuster, generální manažer tchajwanské pobočky Nokie, při včerejším uvedení modelu 3220 na tchajwanský trh. Čtyři z novinek budou véčka, takže pokud jsou do tohoto počtu zařazena i dříve představená véčka 6260 a 6170, můžeme se letos u Nokie těšit ještě na dvě další nová véčka. Dále se do konce roku podle Lorena Shustera na trh dostanou dva chytré telefony (6630, 6260?) a jeden telefon s megapixelovým fotoaparátem (6630?). Otázkou nyní je, jestli se telefony podle uvedených kritérií budou krýt (6630 je chytrý mobil a zároveň má megapixelový fotoaparát), nebo jestli výrobce uvede ještě nějaký nový model v těchto kategoriích.

Více budeme možná vědět již zítra, kdy Nokia v Praze pořádá tiskovou konferenci.