Nokia: UMTS bude úspěšné

Jako pramen živé vody osvěžilo prohlášení finské Nokie náladu v mobilních telekomunikacích. Po několikerých prohlášeních velkých světových výrobců telefonů, kteří snižovali své původní předpovědi prodeje mobilních přístrojů v prvním čtvrtletí 2001, Nokia potvrdila své původní odhady. Kromě toho vedoucí představitelé této společnosti vyjádřili přesvědčení o brzkém úspěchu sítí třetí generace, založených na technologii W-CDMA (UMTS). Podle slov zástupců Nokie může současný přehnaný pesimismus sítím 3G jen uškodit.

Nokia předpokládá, že v tomto roce se na celém světě prodá více než 500 miliónů telefonů, což je číslo o celých 25% vyšší oproti minulému roku. Tyto předpoklady příliš nekorespondují s obavami ostatních velkých výrobců, Ericssonu, Motoroly, Siemensu a Alcatelu, že prodej mobilů klesá. Nokia svůj optimismus z velké části opírá o závěry svých studií, které hovoří o tom, že uživatelé, kteří již mobil mají, si budou kupovat nový. Tyto obměny telefonů by podle Nokie měly vyvážit úbytek nových uživatelů. Podle jejích údajů prý vlastník mobilního telefonu kupuje nový model průměrně po dvou letech. Již dnes tvoří výměna starého telefonu za nový 50% prodeje, do dvou let by toto číslo mělo stoupnout až na 80%. V reakci na pokles akcií telekomunikačních firem zástupci Nokie prohlásili: „Zdá se, že lidé zapomínají, jak tento průmysl i přes chvilkové oslabení stále roste.“

Nedůvěru investorů v mobilní komunikace živí mnohá prohlášení telekomunikačních i finančních odborníků z poslední doby. Motorola varuje, že v prvním čtvrtletí 2001 očekává ztrátu, zástupci Intelu odhadují, že 3G sítě mohou telekomunikační firmy zničit a společnost Qualcomm, jeden z inovátorů na poli mobilních sítí, odhaduje zpoždění startu UMTS o dva roky.

Finanční ředitel Nokie Olli-Pekka Kallasvuo ovšem věří, že komerční spuštění sítí třetí generace je reálné již v příštím roce. Reagoval také přímo na předpovědi Qualcommu: „Náš pohled na věc je naprosto odlišný. Víme, že technologie W-CDMA již existuje a první hovory v laboratořích již probíhají.“ Zmínil se také o terminálech pro 3G, jejichž vývoj pálí v současné době výrobce i operátory zřejmě nejvíce. „My budeme schopni prodávat velké objemy telefonů pro UMTS ve druhé polovině roku 2002.“

Kde asi bere Nokia podporu pro svůj neutuchající optimismus? Vždyť dnes je vlastně jedinou velkou firmou, která věří ve stále razantnější posilování mobilního průmyslu, o rychlosti spuštění UMTS ani nemluvě. Pokud má Nokia skutečně v rukávu ukryt dostatek trumfů, pak se o svou vedoucí pozici v oboru nemusí bát.