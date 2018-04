Nokia umožní přenášet N-Gage hry na nová zařízení

Nová N-Gage platforma přináší na mobilní telefony doposud nevídané herní zážitky, ostatně potvrzují to naše první zkušenosti s ní. Jenže okamžitě po jejím uvedení se vynořily i problémy. Uživatelé se například začali dotazovat, zda bude možné přenést si jednou zakoupené hry na nový telefon. Nokia zprvu odpověděla zamítavě.

Jenže pak se na internetu strhla vlna nevole a to donutilo finského výrobce přemýšlet o řešení situace. A nakonec tak Nokia v případě N-Gage her přistoupí na požadavky uživatelů. Nokia tak vyvíjí způsob, který by uživatelům umožnil jednou zakoupené hry přenést na nově pořízený telefon.

Finský výrobce se dokonce uživatelům za svůj původní postoj a postup omluvil, což je věc v mobilních vodách téměř nebývalá. Řešení však nebude jistě dostupné okamžitě, protože současné hry mají poměrně vysokou úroveň ochrany aby nešly zkopírovat na jiný přístroj, než pro který byly zakoupeny.

Výrobci to tak možná bude trvat i několik měsíců, než s řešením pro přenos her přijde. Na druhou stranu to není nic hrozného, protože celá platforma je poměrně nová a nové jsou i přístroje, na kterých funguje. Takže než vůbec budou mít uživatelé za co své aktuální Nkové telefony vyměnit, řešení snad bude na světě.