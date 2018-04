Nokia ukázala světlo na konci tunelu a MeeGo model N9

V konferenčním centru Marina Bay Sands v Singapuru Nokia vlastně vcelku elegantně zamaskovala, že nemá co ukázat. Ty opravdové důležité novinky totiž přijdou až koncem roku a budou mít operační systém Windows Phone.

Šéf firmy, Stephen Elop, dokonce přítomným vyprávěl o tom, jak už zaměstnanci Nokie přístroje se systémem Microsoftu mají a používají a jak z nich jsou nadšeni. Nadšeni jsou prý i partneři a distributoři – tedy ti šťastní, kterým se Nokia připravovanými Windows Phone telefony pochlubila.

Před veřejností je ale stále tají, dočkáme se jich až později tento rok. Z tiskové konference bylo naprosto zřejmé, že firma má teď spoustu jiné práce a uvádění nových modelů jednoduše není na pořadu dne. Jedinou zásadnější novinkou tak byl očekávaný model N9 s platformou MeeGo.

Ten se na nějakou dobu stane asi nejlepším mobilem v nabídce výrobce. Firma se ale nepochlubila kdy a za kolik bude vůbec telefon dostupný, ani není jasné, na kterých trzích se bude novinka prodávat. Kolem N9 s operačním systémem MeeGo a novým intuitivním uživatelským prostředím nevytvářel Marko Ahtisaari, šéf designu Nokie, žádný velký humbuk.

Nekonala se žádná silácká prohlášení. To by sice mohlo být součástí nové "pokornější" komunikační strategie Nokie, spíš to ale naznačuje jiný fakt. N9 prostě a jednoduše není důležité zařízení, zdá se, že bude dost okrajovou záležitostí pro omezenou skupinu zákazníků.

Přitom N9 ukazuje, že i sama Nokia je schopna přijít s moderním inovativním produktem a možná by se i obešla bez Windows Phone. Zajímavostí novinky je především zcela beztlačítkové ovládání, nová gesta a jednoduchý multitasking. Nokii N9 běžíme vyzkoušet na firemní stánek a naše dojmy z ní vám přineseme co nejdříve. Možná také po prvních krůčcích s ní pochopíme, proč se nakonec Nokia rozhodla pro Windows Phone a MeeGo zůstává jen jakýmsi experimentálním systémem.

Firma alespoň slibuje, že řada inovací (jako třeba NFC interakce s příslušenstvím a některé prvky prostředí) bude použita i u mnoha dalších telefonů Nokia. Mimochodem, aplikace pro N9 mohou vývojáři vytvářet v Qt framework, nepotřebují k tomu tedy žádné další nástroje.

Představení N9 bylo tou zajímavější a zábavnější částí tiskové konference. Ještě předtím nás ale firma téměř unudila povídáním o důležitosti trhu jihovýchodní Asie. Chápeme, že v místních podmínkách je to nutnost, ale trochu nám připadá, že Nokia je tímto regionem (a Čínou a Indií) až příliš posedlá. Prodává tu sice obrovské množství telefonů, ke kterým nabízí i různé služby, ale mnoho zde asi nevydělá.

Další levnou novinku pro místní region představila Mary McDowell, šéfka divize mobilních telefonů. Nová C2-03 je vysouvací telefon s dotykovým displejem, platformou S40 a podporou dvou SIM. Jeho předností je možnost výměny druhé SIM za chodu bez nutnosti restartovat telefon. Na "vyspělé" evropské trhy se ale tento mobil dostane pravděpodobně pouze ve variantě C2-02 s možností vložení pouze jedné SIM.

Novinkami u C2 je nový prohlížeč Nokia Browser, který podobně jako Opera Mini komprimuje přenášená data až o 90 %. Vývojáři dostanou nástroje pro vývoj webových aplikací pro tento telefon a další "hloupé" novinky Nokie, které se objeví v průběhu roku. C2 také dostala Nokia Mapy i pro navigaci, není tu ale GPS, telefon si musí vystačit se zaměřením polohy přes síť. Mary McDowell také detailněji představila Nokii X1-01 – dual SIM verzi levného hudebního modelu. Stejně jako X1-00 se ani tento přístroj na náš trh nedostane.

Mluvčí také vyprávěli o tom, jak důležitá bude pro Nokii do budoucna vývojářská platforma Qt. Pomocí ní pravděpodobně v budoucnu půjde vyvíjet některé aplikace i pro S40 telefony, firma si ale konkrétní prohlášení zatím nechává na jindy. Marco Argenti, viceprezident divize Developer Experience nám jen vzkázal, že máme dění okolo Qt sledovat.

Celkově jsme se toho od Nokie v Singapuru moc nového nedozvěděli. Windows Phone telefony budou, MeeGo telefon už je, ale vlastně není důležitý. Důležité jsou pro Nokii stále i velmi levné telefony pro rozvíjející se trhy. Tohle všechno ale už víme, na opravdové a zásadní novinky, které budou hrát hlavní roli na evropském trhu koncem tohoto a začátkem příštího roku, si ale musíme počkat.