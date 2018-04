Nokia tvrdí, že bude ještě lepší

HELSINKY/PRAHA (ČIA) - Tržní podíl v oblasti infrastruktury a mobilních telefonů chce v letošním roce zvýšit společnost Nokia. Na valné hromadě společnosti to ve středu 21. března v Helsinkách oznámil její generální ředitel Jorma Ollila. "Mobilní svět nabízí naší společnosti stále nové příležitosti, a to zejména nyní při přechodu na sítě třetí generace a v souvislosti s rozvojem služeb mobilního internetu," zdůraznil Ollila.Nokia chce také dosáhnout vedoucího postavení s 35 procenty na trhu sítí třetí generace. "Co se týče mobilních telefonů, tržní pozici posílíme růstem přesahujícím rychlost růstu trhu. Naším cílem je dosáhnout čtyřicetiprocentního tržního podílu," dodal Ollila.Ollila rovněž informoval o procesu transformace, v němž se chce Nokia přeměnit na společnost se zaměřením na e-business, jejíž téměř všechny příjmy budou pocházet právě z elektronických transakcí. V následujících osmnácti měsících chce Nokia realizovat několik projektů právě v oblasti e-businessu.