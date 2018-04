Nokia Tube na videu: Podívejte se, jak se ovládá odpověď Nokie na iPhone

Česká pobočka finského výrobce se pochlubila hned několika kusy svého inovativního mobilního telefonu. K nahlédnutí byla všechna barevná provedení, tedy černé tělo s červenými, modrými či stříbrnými detaily.

Dostupnost modelu 5800 XpressMusic, známého spíše pod kódovým označením Tube, odhaduje Nokia na první čtvrtletí příštího roku. Cena by se měla pohybovat okolo 279 eur bez lokální daně a dotací operátorů, což v přepočtu dle aktuálního kurzu odpovídá zhruba 8 200 Kč včetně DPH jakožto koncové prodejní ceně.

Ač se zástupci Nokie velmi důsledně vyhýbají srovnání Nokie Tube s iPhonem, z dřívějších prohlášení je jasné, že právě tento model na iPhone reaguje. Ale na tom není nic špatného a je to i logické rozhodnutí. iPhone bere Nokii zákazníky v nejlukrativnější třídě multimediálních přístrojů a Tube by tuto situaci měl pomoci vyřešit. Problém je pouze s termínem uvedení na trh. Tube totiž bude na vybraných trzích dostupný až před koncem roku, na dalších - včetně našeho - až na začátku roku příštího. To je na iPhone ztráta skoro půl roku, ale výhodou je zase nižší cena novinky od Nokie.

Novinka láká zejména svým dotykovým ovládáním, které se stalo jasným trendem. Ikony zobrazované na displeji jsou dostatečně velké, lze je tedy ovládat pouze prsty. Tímto způsobem lze psát i SMS zprávy či jiné texty, na stisk dané klávesy reaguje přístroj krátkým zavibrováním.

Jak je již z oficiálního názvu modelu patrné, jeho hlavním zaměřením je hudba. Zástupci firmy si dali záležet, aby multimediální výbavu telefonu na představení opravdu podtrhli. Zmiňovali zejména kvalitu interních stereo reproduktorů, které sice hrají hlasitě i kvalitně, stále jde ale o velmi nouzové řešení. Zároveň jsme byli upozorněni na přítomnost 8GB paměťové karty v základním balení.

Křištálová lupa Za velmi praktické považujeme nové funkční nabídky. První z nich nazvaná Contacts Bar umožňuje uživatelům umístit na domovské obrazovce až čtyři oblíbené kontakty a jediným dotykem na jejich fotografii zobrazit historii nedávných textových zpráv, e-mailů, telefonních hovorů, fotografií či aktualizací jejich blogů.

Druhá rychlá nabídka multimediálních funkcí (Media Bar) dostala do vínku vlastní dotykovou klávesu umístěnou nad displejem. Po jejím stisku se na displeji rozbalí menu obsahující přímý odkaz na hudební, video- a internetové funkce, mezi něž patří i snadné sdílení obsahu telefonu na vybraných komunitních službách.

Tématem setkání byl i displej s jemným rozlišením 640 × 360 obrazových bodů. Toto rozlišení bylo představeno jako nHD (nearly High Definition), což odborné publikum upřímně pobavilo. Až na neschopnost přehrávání DivX videí ale skutečně nic novince v tomto smyslu nechybí. Překážkou může být jen na mobil nestandardní poměr stran 16:9. K přístroji se bude dodávat i TV kabel.

K nahlédnutí byl i jeden finální vzorek, který oproti těm předprodukčním působil mnohem svižnějším dojmem. Bohužel jsme se stále nezbavili dojmu "tuposti" ovládání, při práci s dotykovým displejem je skutečně nutné se plně soustředit. Navíc Nokia v mnoha případech zvolila metodu dvojího poklepání, a to mnohdy zcela zbytečně.

Díky zaměření telefonu na celosvětové trhy nabízí Tube hned několik typů textového vstupu včetně rozpoznávání stylem psaného písma na displeji. To je důležité pro asijské trhy s nestandardními znaky, zejména pak Čínu.

Výrobce svou novinkou cílí na lidi ve věku 24 až 35 let, dle odborníků a s přihlédnutím k mentalitě českého trhu ale dokáže 5800 XpressMusic oslovit i mladší generace.