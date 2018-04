Nokia má přívěsek pro sklerotiky. Pomůže najít klíče nebo batoh

Treasure Tag je šikovná věcička, která se bude hodit nejen zapomnětlivým jedincům. V malé krabičce napájené jednou knoflíkovou baterií je Bluetooth, NFC modul a také malý, ovšem výkonný reproduktor. Přívěsek můžete snadno umístit třeba na kroužek s klíči, na batoh nebo další předměty, u kterých hrozí ztráta (nejen) z roztržitosti. Snad jen pro umístění do peněženky je přívěsek možná trochu velký.

S Windows Phone telefonem se následně Treasure Tag může spárovat pomocí NFC nebo "postaru" přes Bluetooth. V aplikaci pak můžete přívěsky spravovat a například zjišťovat jejich poslední aktuální pozici. Tu ovšem přívěsek nezjišťuje přes GPS, ale pomocí pozice telefonu, se kterým je spárován. K jednomu mobilu mohou být připojeny až čtyři přívěsky zároveň.

Pokud s telefonem odejdete z dosahu Bluetooth některého z přívěsků, telefon i přívěsek na to upozorní zvukovým signálem. Takto může snadno fungovat upozornění, že odcházíte z domu bez klíčů nebo že jste si v restauraci pod stolem nechali odložený batoh.

Funguje to i opačně. Seberete klíče a odcházíte z bytu bez telefonu, který zůstal ležet na stole. Přívěsek se opět rozezvučí a vy odtušíte, že se pro mobil máte vrátit.

Pokud vám klíče při procházce náhodou vypadnou z kapsy, telefon o tom dá opět po nějaké chvíli vědět a mapa v aplikaci alespoň částečně pomůže s hledáním. V aplikaci pochopitelně můžete upozornění ručně vypnout, když schválně některý kousek s přívěskem necháte doma.

Novinka by se měla začít prodávat již brzy za cenu 25 eur, tedy v přepočtu asi 700 korun. Zatím funguje jen s přístroji Nokia s Windows Phone a updatem Black, do budoucna se počítá i s podporou dalších telefonů a platforem, nejspíš však přes aplikace třetích stran. Alespoň tak to Nokia píše na svém blogu Conversations. Díky Bluetooth 4.0 Low Energy vydrží přívěsek s vestavěnou baterií fungovat asi půl roku. Pak stačí baterii vyměnit a vše funguje dál.

Podobné příslušenství nabízí například i HTC, které svému přívěsku říká Fetch. Pro iOS se zase připravuje řešení The Tile App, které vzniká formou takzvaného crowdfundingu. Výrobce na svých stránkách přijímá předobjednávky na léto letošního roku a požaduje 20 dolarů. Zde však baterie vyměnit nepůjde. Výdrž by měla být rok, pak výrobci staré přívěsky zašlete a on vám za poplatek pošle nové.