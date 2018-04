Nokia pracovala na levném androidu. Microsoft projekt zřejmě pohřbí

Mnozí mají jistě v paměti výroky tehdy ještě čerstvě zvoleného šéfa Nokie Stephena Elopa na konferenci MWC 2011, že Nokia se plně bude soustředit na platformu Windows Phone, Symbian odejde do důchodu, MeeGo skončí dříve než začal a na ostatní platformy nebude firma brát zřetel. Tato slova od té doby mnohokrát zopakoval a Nokia podle něj neměla žádný plán B. Ale skutečnost je trochu jiná.

Partnerství Nokie a Microsoftu a celkové prodeje platformy se jistě neodvíjely podle plánů, a tak Nokia začala vyhlížet konec smlouvy. Ten měl přijít na konci roku 2014 a Nokia se tajně pustila testování platformy Android, která byla nasazena na několik přístrojů Lumia. Podle slov techniků nešlo o příliš velký technický problém a vše fungovalo prakticky bez větších zádrhelů.

Kódové označení tajemného smartphonu znělo Mountain View a jeho pohonnou jednotkou byl Qualcomm Snapdragon 200. To potvrzuje, že přístroj měl být namířen proti té vůbec nejlevnější konkurenci. Výrobní linky obřího čínského výrobce Foxconn prý navíc stihly vyprodukovat více než 10 tisíc prototypů tohoto zařízení.

O tomto kroku Nokie věděl už před odkupem i Microsoft, což pro něj jistě znamenalo nemilou zprávu a celý obchod kvůli tomu možná i popohnal. Přece jen, kdyby ztratil výrobce, který se stará o 80 procent odbytu celé platformy, mohlo by to mít pro Windows Phone fatální následky. A možná to byl naopak záměr finského výrobce, aby trochu poškádlil Microsoft a zvýšil svoji cenu. Přitom však Nokia nasazení Androidu na začátku roku rázně odmítala.

Ať ovšem byly zákulisní tahanice jakékoliv, jisté je to, že po převzetí celé společnosti Microsoftem se Androidu na modelech Lumia již nikdy nedočkáme.