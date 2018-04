Nokia: Symbian není mrtvý. Mobilní Windows ho ale nakonec zabijí

To, že Nokia má problémy, ví v mobilním světě asi každý. Zatím sice zůstává jedničkou, ale nebezpečně na ni dotírají konkurenční firmy, kterým se daří mnohem rychleji reagovat na trendy a jejich obliba roste. Nokia se už jen s vyplazeným jazykem snaží držet krok, což leaderovi trhu zrovna moc nesluší. A v segmentu smartphonů se jí to vůbec nedaří, její podíl na trhu v tomto odvětví klesá.

Microsoft na tom ale také není kdovíjak skvěle. Jeho mobilní divize musela pro nezájem zastavit produkci vlastních mobilních telefonů. Naděje vkládané do Windows Phone 7 se také zcela nenaplnily, zájem o tento nový operační systém není ani zdaleka takový, jak by si firma představovala. Je to tedy jen spojení, na jehož konci bude maximálně dvojitá porce neúspěchu? Ne nutně.

Pokud se firmy správně, ale především rychle chytí této šance, mohou si navzájem hodně pomoci. Zatímco Nokia umí prodávat telefony, pokusy uchytit se na trhu se službami ji až dosud stály spoustu peněz s mizivým výsledkem. Microsoft se naopak přesvědčil, že mu funguje prodej služeb a může těžit z blízkosti konceptů mezi počítačovým světem a světem mobilních telefonů, hudebních přehrávačů či třeba herních konzolí.

Nových telefonů s WP7 se jen tak nedočkáme

Jednou z podmínek úspěchu je samozřejmě rychlost, s jakou přijde Nokia s novými telefony s Windows Phone 7. Stephen Elop žádné datum neuvedl a všechny prozatím zveřejněné fotografie telefonů byly pouze koncepčními modely, které se mohou ještě od skutečných zařízení hodně lišit.

"Symbian se loni prodával skutečně skvěle a čísla dosahují mnoha milionů prodaných telefonů s tímto operačním systémem. Byla by tak hloupost náhle přerušit veškerý vývoj v této oblasti. Přechod čistě na Windows Phone 7 bude velmi pozvolný a telefony s oběma systémy se budou na trhu nějakou dobu částečně překrývat," dodal výkonný ředitel Nokie.

Symbian se dočká několika dalších (spíše menších) verzí, vylepšení a nového vzhledu uživatelského prostředí. Nokia se dále bude starat o zákazníky se Symbianem a postupně převede stávající aplikace a služby na platformu Windows Phone 7, což ji samozřejmě bude stát nemalé peníze.

Nokia rovněž nepočítá s tím, že by pro Windows Phone 7 připravila vlastní uživatelské prostředí, jak to kupříkladu s oblibou dělá HTC u zařízení s Androidem. Podle slov Stephena Elopa by to pouze štěpilo celou platformu a mátlo jak uživatele, tak vývojáře aplikací.

Vylepšené služby budou hlavními triumfy

Výkonný ředitel Nokie rovněž dlouze rozebíral přínos obou firem sobě navzájem. Každá z nich má totiž oblasti, ve kterých je (na rozdíl od té druhé) silná, a které by mohly být v budoucnosti velkými zbraněmi v boji s konkurencí.

Chytré telefony Nokia v tomto roce Několik zařízení s operačním systémem Symbian, který se dočká nového vzhledu uživatelského rozhraní.

Minimálně jedno zařízení s MeeGo v průběhu tohoto roku



Datum představení či uvedení telefonů s Windows Phone 7 nebylo uvedeno. Počítáme spíše, že se tak stane až za několik měsíců.



Nokia se kupříkladu dlouho snaží rozjet obchod s hudbou, ale prozatím se jí to nedaří. Důkazem může být nedávné zrušení neomezeného stahování hudby prakticky ve všech evropských státech. Současné předplatné tak postupně doběhne a tato služba zůstane pouze v několika málo zemích.

Naopak koncept Zune Microsoftu relativně funguje. Svou roli v tom jistě hraje i prodej samostatných přehrávačů. Samozřejmě, že se těžko vyrovná Apple a jeho obchodu iTunes či několikanásobně úspěšnějším iPodům. Nokia však dostane přístup k daleko lepšímu konceptu.

Totéž platí o Xbox Live, který je součástí dohod. Několik vlastních herních pokusů Nokie skončilo fiaskem. Co se Ovi Storu týče, v poslední době se rozvíjel, ale za Microsoft Marketplace zaostával. A to i přesto, že telefonů se Symbianem se prodává mnohem více než s Windows Phone 7.

Nokia naopak může nabídnout Microsoftu zvládnutý trh s mobilními telefony a nakonec ani její hardware není k zahození, když je pořád světovou jedničkou. Jedním z triumfů by mohl být například fotoaparát. Zatím se žádný z přístrojů s operačním systémem Windows kvalitou snímků nevyrovnal symbianovým Nokiím. Naopak Microsoft má zkušený tým vývojářů.

Svou roli ve spojení Microsoftu a Nokie mohli sehrát i světoví mobilní operátoři. Řada z nich totiž neoficiálně naznačuje, že rychle rostoucí podíl Google na mobilním trhu není úplně vítaný. Nokia tak mohla vsadit i na to, že posílením pozice Windows Phone 7 podpoří diverzifikaci trhu a bude moci spíše zabodovat u operátorů, než kdyby vsadila na Android. Tři velcí hráči (WP7, Android a iOS) jsou nejenom v očích Nokie lepším východiskem.

Diverzifikaci trhu by mohla podpořit i jedna z částí dohody Microsoftu a Nokie, která hovoří o tom, že se Nokia bude snažit přinést na trh i levnější přístroje s Windows Phone. Jsme zvědavi, zda to bude znamenat ústup Microsoftu z jeho přísných hardwarových požadavků nebo jestli se třeba neobjeví odlehčená verze systému.

Zajímavá budoucnost rovněž čeká operační systém MeeGo a minimálně jedno zařízení s tímto OS by mělo být letos uvedeno na trh. Podle slov výkonného ředitele Nokie je tento OS však zařazen spíše do kategorie experimentů a s masivnějším nasazením se nepočítá. Naštěstí však může MeeGo najít svůj domov nejenom v mobilních telefonech.

Záchranný kruh pro giganty

Když se podíváme do nedávné minulosti, má Microsoft a Nokia jeden velký společný problém. Pozdní uvádění novinek na trh. Microsoft dal neustálým odkládáním Windows Phone 7 šanci Androidu k nabrání dechu a teď bude ztrátu už jen těžko stahovat.

I Nokia v poslední době nechala fanoušky čekat na klíčové modely déle a často tak místo předstihnutí konkurence jen doháněla ztrátu. Spojení obou firem by tak mohlo obě strany přivést k větší flexibilitě, pokud jim tedy nedá jen šanci svalovat vinu za zpoždění jeden na druhého.

Jak tedy zhodnotit rozhodnutí firem o spolupráci? Zdá se, že Nokia neměla příliš na výběr. Pokud se firmám podaří vzít si od druhého to lepší, mohla by to být pro zákazníky dobrá zpráva. Nokia snad donutí vývojáře implementovat rychlejší procesory a vůbec udělat aktualizaci hardware, do které se jim delší dobu nechtělo.

A Windows Phone 7 se téměř s jistou dočkají lokalizace do všech jazyků, které má dnes k dispozici Nokie a pravděpodobně také navigace zdarma. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho bude německým vývojářům trvat, než přenesou Ovi Maps na novou platformu. Díky tomu, že je Nokia stále světovou jedničkou, tržní podíl Windows Phone 7 rychle poroste, a tak se pro něj bude objevovat i mnohem více služeb. Příští týdny či spíše měsíce ukáží více. A pokud ne, znamená to, že firmy svou možná poslední velkou šanci nevyužily.