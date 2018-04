Nokia šokuje. Má sedm nových telefonů!

Ví se již poměrně dlouho, že Nokia dnes představí nějaké nové telefony. Ale že jich bude rovnou sedm, to jsme si netroufli předpokládat ani my. Nokia tak opět dokázala, že je jasnou světovou jedničkou a může si dělat, co chce. Novinky zahrnují všechny prodejní kategorie, najdeme mezi nimi jak low-endy, tak střední třídu, ale i inovovaný Top model 8910. Jediný telefon, který jsme očekávali, ale Nokia jej nepředstavila, je nový komunikátor.

Pokud jste si přečetli dnešní článek o chystaných novinkách Nokie, kde jsme si dovolili zaspekulovat, co nového Nokia chystá, zjistíte, že jsme se ve třech případech strefili. V prvním případě to nedalo tolik práce, informace o Nokii 6100 pronikly na světlo světa s předstihem a mohli jste je najít i na našem serveru. Správně jsme odhadli i inovovanou verzi Top modelu 8910, který dostane barevný displej. Už tak přesní jsme ale nebyli v určení označení novinky, která se bude nazývat 8910i. Uhádnout se nám dopředu podařilo i nový odolný telefon. Sice jsme nevěděli, jestli bude vycházet z levnější Nokie 5210, nebo nahradí přestárlý model 6250, ale nový odolný telefon je tu. V dalších případech nám Nokia udělala čáru přes rozpočet a namísto předpokládaného komunikátoru představila čtyři jiné telefony. Všechny stojí za pozornost, takže si je pojďme v krátkosti představit.

Nokia 6800 - odklápěcí klávesnice pro manažery

Kde začít? Těžko určit, která z novinek je ta nej, přednost tedy dáme novému manažerskému telefonu s netradiční výklopnou klávesnicí. Telefon nese označení Nokia 6800 (všimněte si změny v značení většiny novinek Nokie - místo desítky, třicítky nebo padesátky jsou nyní na konci označení jen dvě nuly) a na trh se dostane v prvním čtvrtletí příštího roku. V zavřeném stavu vypadá telefon vcelku nenápadně a na první pohled se nijak výrazně neliší od jiných přístrojů na trhu. Když ale vezmete za klávesnici z boku, celý telefon se rozevře a místo na výšku jej budete držet na šířku jako u modelu 5510. Toto řešení by mohlo být úspěšnější než právě u Nokie 5510, která se moc nepovedla.

Jinak je nová Nokia 6800 duální, nabízí podporu MMS zpráv, i když vestavěný fotoaparát v ní nenajdete. Není ani nejmenší a nejlehčí, váží 122 gramů, ale podporuje jak GPRS, tak HSCSD datové přenosy a ve výbavě najdete třeba i e-mailového klienta. Cenu Nokie 6800 můžeme v této chvíli jen odhadovat, řekněme, že do 20 000 Kč by se mohla příští rok na jaře vejít.

Nokia 2100 - low end pro rozvojové trhy

Nová nejlevnější Nokia se jmenuje 2100. V označení můžeme vysledovat návrat ke kořenům, pamětníci si možná ještě vzpomenou na legendární Nokii 2110. Od té doby šla Nokia s číselným označením svých telefonů nahoru, takže typové číslo novinky docela překvapilo. V každém případě se jedná o telefon pro začínající uživatele a Nokia si s ním brousí zuby především na trhy, kde penetrace zatím nepřesáhla pět procent. Sama uvádí jako příklad Rusko, Asii a africké trhy. Přesto se s telefonem setkáme i u nás, a to v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku. Obrázky k tomuto modelu Nokia ještě neukázala, takže nemůžeme posoudit, kam se design telefonu ubírá, ale již teď víme, že telefon bude mít výměnné kryty, spořiče displeje, vnitřní paměť na kontakty a množství dalších funkcí, jako jsou stopky, kalkulačka a podobně. Nokia 2100 je jediným dnes představeným telefonem, který nemá barevný displej, ale to se dalo vcelku předpokládat. Známe i hmotnost Nokie 2100, která bude rovných 85 gramů; s rozměry přístroje se výrobce nepochlubil.

Nokia 5100 - legendární označení pro telefon do přírody

Že vám označení nové outdoorové Nokie něco připomíná? Jak by ne, legendární Nokii 5110 ještě dnes používá mnoho spokojených zákazníků. Novinka jí ale není ani za mák podobná. Jedná se o designově výrazný telefon, který by měl zaručit určitou odolnost proti prachu a vlhkosti. Kryt telefonu je pogumovaný, podle výrobce by se mohl i pohodlně držet. Telefon má barevný displej, rozumí si s MMS zprávami a nabízí GPRS.

Překvapivě je Nokia 5100 třípásmová, takže jí můžete používat i na druhé straně Atlantiku. Ve výbavě nechybí integrované rádio, hlasité hands free, funkce známé i z předchozích odolných telefonů, jako je teploměr, stopky a odpočítávač. Zajímavou, ale ne příliš praktickou novinkou je i počítač kalorií, zde zřejmě pro sportovní vytížení majitele. Telefon ale umí i další funkce, jako je podpora Java aplikací nebo polyfonní melodie. Hmotnost Nokie 5510 je 104 gramy a na trhu se s ní setkáte v prvním čtvrtletí příštího roku.

Nokia 7250 - vylepšená 7210 v novém kabátě

Nokia 7210 se ještě ani nestačila ohřát na trhu a výrobce již představil jejího nástupce, respektive její vylepšenou variantu. Telefon má trochu pozměněný design, který je o něco decentnější než u kontroverzní nokie 7210, přesto klávesnice je tomuto modelu velmi podobná.

Telefon již nehýří tolika barvami jako právě Nokia 7210, přesto je jeho vzhled velmi výrazný. Hlavním rozdílem oproti modelu 7210 je do zadní stěny telefonu integrovaný fotoaparát. Ten modelu 7210 chybí, a pokud jej chcete plně využít pro prácis MMS zprávami, musíte si dokoupit fotoaparát externí. U novinky tyto starosti odpadají, a pokud telefon porovnáte s konkurencí, jedná se asi o nejmenší telefon s integrovaným fotoaparátem. Konkurenci mu budou tvořit především korejští a další asijští výrobci s véčkovými telefony, které také mají integrovaný fotoaparát, na trhu je však v současné době jen jeden model, a to Panasonic GD87. Svůj primát si ještě chvíli udrží. Nokia 7250 se začne prodávat až na začátku příštího roku stejně jako telefony od Samsungu a třeba od LG. Další výbava nové Nokie 7250 kopíruje výbavu modelu 7210 a najdete v ní podporu pro tři GSM pásma, HSCSD, GPRS, rozměrný barevný displej a další.

Nokia 6100 – máme trojčata

Nejmenší mobil současnosti od finského výrobce - tak je charakterizována Nová Nokia 6100. Telefon má (jak jinak) barevný displej, umí přijímat i posílat multimediální zprávy a podporuje Javu. Možná model, na který dlouho čekáte.

Nejvíce se tento nový telefon pyšní svými rozměry a váhou. Telefon měří 106 x 44 x 18 milimetrů a váží 83 gramů, v tomto ohledu je tedy téměř totožný s nedávno představeným modelem 6610. I ostatními vlastnostmi ale nová Nokia o malinko starší 6610 více než připomíná. Oba telefony mají naprosto stejný displej (rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a 4096 barev). Liší se jen jinak postavenou klávesnicí, u nové 6100 jsou klávesy na kraji zúženy a tvoří jednolitý celek. Nová Nokia se ovládá čtysměrovým tlačítkem a dvěma funkčními klávesami – opět nic nového. Ve výběru funkčního potenciálu nového modelu musíme jmenovat především MMS, wap ve verzi 1.2.1, GPRS a rychlá data HSCSD, polyfonické vyzvánění, vestavěné hands-free a podporu javových aplikací. Rádio u tohoto modelu bohužel chybí. Zřejmě se nenajde nic, čím by vás mohl nový model 6100 překvapit, souhrnně jej můžeme charakterizovat jako třetí model z rodiny „stejných“ telefonů – 7210, 6610 a 6100 jsou téměř jednovaječná dvojčata.

Nokia 8910i – stará známá s barevným displejem a javou

Další nový a tentokrát luxusní telefon od Nokie je vylepšeným starším top-modelem 8910. Nový „íčkový“ telefon nabízí navíc velký barevný displej a podporu javových aplikací.

Podpora multimediálních zpráv a technologie bluetooth by měla být v high-endovém mobilu tohoto typu již samozřejmostí. Stejně jako wap, GPRS či rychlá data. Pokud hledáte telefon, který má snad všechny funkce, na které si vzpomenete, je tu 8910i právě pro vás. Vše je zabaleno v pěkné titanové skořápce, telefon váží 112 gramů.

N-Gage - mobilní herní konzole

Další novinka nese netypické označení Nokia N-Gage, je také určena pro ne zcela typické užití mobilního telefonu. N-Gage je první skutečnou mobilní herní konzolí, která je specializována na herní her – ať už pouze jediným uživatelem, dvěma uživateli prostřednictvím Bluetooth spojení či na hraní her po síti.

Jak je z obrázku opatrné, design telefonu je herním účelům maximálně přizpůsoben, telefonování jaksi ustupuje do pozadí (reproduktor a mikrofon jsou umístěny na druhé straně těla telefonu). Mobilní hry jsou další možností, jak zvýšit zisky operátorů – zvýšený datový provoz díky interaktivním on-line hrám; vývojářů, kteří budou připravovat samotný herní obsah, ale i možností zvýšení zisků Nokie – kromě výnosů z prodeje samotného zařízení bude Nokia vydávat vlastní edici her. Nosičem her budou paměťové karty.

Co dodat?

Nokia opět ukázala, kde leží její síla: na totožných hardwarových základech dokáže stavět množství telefonů, mezi kterými si musí vybrat i ten nejnáročnější zákazník. Nokia může předpokládat, že třetina ze všech majitelů mobilů po celém světě (ano, takřka každý třetí mobilista vlastní Nokii) nebude mít důvod hledat svůj nový telefon v nabídce konkurence. Té samozřejmě sedm novinek Nokie pořádně zamotá hlavu a uvidíme, jak se s tím popasují především Motorola, Samsung, Sony Ericsson a Siemens, kteří jako jediní mají šanci Nokii v boji o zákazníka potrápit.