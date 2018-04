Toto je nejlepší nokia. Dostala legendární jméno a bude pořádně drahá

O tom, že se jméno Sirocco, tedy označení někdejšího luxusního modelu 8800 vrátí ve formě nového modelu v Barceloně, se mluvilo už nějakou dobu před veletrhem. Podle našeho hlasování si přitom řada fanoušků značky přála, aby se Sirocco vrátila coby luxusní kovový obyčejný telefon. Tyto prosby ovšem Nokia nevyslyšela. Sirocco se vrací jako smartphone, konkrétně jako Nokia 8 Sirocco. Ale upřímně, ono legendární označení si zaslouží.

Luxus v oceli a skle

Na první pohled sice může Nokia 8 Sirocco vypadat jako řada moderních smartphonů, jenže druhý pohled a především osobní setkání odhalí, že tak jednoduché to není. Zahnutý displej, který je dlouho odznakem samsungů, totiž stále není běžnou záležitostí a Nokia u modelu 8 Sirocco použila P-POLED panel, který je skutečně zahnutý až na kraj kovového rámu. Displej sice nemá moderní poměr stran 18:9, ale i tak vyplňuje maximum plochy. V kombinaci s úhlopříčkou 5,5 palce to znamená, že Nokia 8 Sirocco je nečekaně kompaktní smartphone.

Není totiž zdaleka tak vysoký jako mnoho dnešních kousků, přitom i šířka je stále přijatelná. A telefon skvěle padne do dlaně díky zaoblení doslova na všech stranách. Nokia se chlubí, že 95 % těla telefonu kryje sklo Gorilla Glass. To je jak vepředu u zahnutého displeje, tak na zádech, která mají stejné zahnutí na krajních hranách jako displej. Telefon je pouze 7,5 mm tenký, boční hrany rámu mají dokonce jen asi dvoumilimetrovou tloušťku.

Aby se smartphone nezlomil, je namísto z hliníku kovový rám vyroben z jednoho kusu oceli. A v ruce to je znát. Nokia 8 je v dlani nečekaně robustní a a těžký kousek. Ona vzpomínka na kovové modely 8800 a krásně leštěný typ 8800 Sirocco se tu skutečně dostavuje. Jediné, co chybí, je ono kovové cvaknutí vysouvacího mechanismu tehdejších modelů. To prostě u dotykové 8 Sirocco není.

Po stránce výbavy se chce Nokia 8 Sirocco dostat mezi ty nejlepší smartphony, ostatně, je to nejvybavenější Nokia současnosti. Ale na druhou stranu, luxus je tu důležitější než výbava. Jinak by totiž Nokia tento model nepředstavovala s loňským procesorem Snapdragon 835. Ten sice přístroji dodává v kombinaci s 6 GB RAM nadbytek výkonu (obzvlášť vzhledem k čistému Androidu), ale punc vlajkové lodi na hraně možností dnešní doby typu 8 Sirocco přeci jen chybí. I tak je to ovšem pozoruhodný smartphone.

Keramický nádech

Dalším nečekaně luxusním smartphonem, který Nokia představila, je model 7 Plus. Jeho cena bude přitom zhruba poloviční oproti 8 Sirocco. Zatímco špičková nokia bude stát 749 eur, tedy necelých 20 tisíc korun, model 7 plus vyjde na 399 eur, tedy lehce přes 10 tisíc. Přitom obě novinky mají překvapivě společný jeden důležitý prvek - fotoaparát Carl Zeiss s duálním uspořádáním.

Foťák nabízí dvojnásobný zoom, hlavní čočka má světelnost f/1,75 a rozlišení čipu 12 megapixelů, druhý čip je třináctimegapixelový a skrývá se za optikou se světelností f/2,6. První dojmy z foťáku jsou velmi dobré, byť na uspořádání s proměnnou clonou u nových Samsungů Galaxy S9 asi mít nebude.

Ale zpět k modelu 7 Plus. Je to solidní model vyšší střední třídy, který jako první nokia přináší moderní poměr stran displeje 18:9. Displej je šestipalcový a má zaoblené rohy. Z čelní strany kvůli tomu telefon získal trochu anonymní výraz, ale z boku a zezadu je to opět klasická novodobá nokia - působí bytelně, punc originality dodává telefonu lakovaná povrchová úprava. Na hliníkové tělo je tu naneseno šest vrstev barvy, výsledný efekt navozuje dojem keramiky. Působí to velmi příjemně a navíc to má praktický přínos. Lakování totiž znamená, že telefon schová jakákoli místa pro prostup signálu a u Nokie se chlubí tím, že díky tomu mohli inženýři příjem signálu odladit opravdu výborně.

Nokia 7 plus je jinak solidně vybavený smartphone vyšší třídy. Má 4 GB RAM a pohání ho Snapdragon 660. Baterie má solidní kapacitu 3 800 mAh a dobíjí se přes USB-C.

Běžná střední

Třetím novým smartphonem Nokia je model 6. Tím vlastně značka loni v Barceloně začínala, letos se k němu vrací. Zajímavé je, že výrobce letošní šestku nijak jasně nerozlišuje od té loňské, i designově jsou si oba modely velmi blízké. Novinka má ovšem čtečku otisků prstů na zádech, 5,5palcový Full HD displej (1 080 x 1 920 pixelů) tu zabírá přece jen větší procento čelní plochy a celkově smartphone dospěl.

Potvrzuje to i výkonnější hardware se Snapdragonem 630 a třemi (nebo čtyřmi) GB RAM, šestnáctimegapixelový fotoaparát se chlubí optikou Zeiss. Telefon s cenou 279 eur, tedy v přepočtu asi sedm tisíc korun, přitom vypadá jako mnohem dražší přístroj a ani v porovnání s luxusněji koncipovanými modely nepůsobí jeho celokovové provedení jako chudší příbuzný. Bude to po právu smartphone, který bude lákat široké davy uživatelů.

Nokia 6 navíc stejně jako výše zmíněné vybavenější modely přichází s Androidem 8.0, a to ve verzi Android One. Nokia s novinkami oznámila, že její filozofie čistého systému s rychlými aktualizacemi se zcela shoduje s tím, co Google v programu Android One nabízí. A tak odteď budou všechny lepší modely patřit do této kategorie.

Za pár korun

Výjimkou budou levné modely, jako je poslední letošní novinka Nokie z MWC: model 1. Jde o nejlevnější smartphone značky jen se základní výbavou - však je tu jen 1 GB RAM, 8 GB vnitřní paměti a procesor Mediatek také moc výkonu nepobral. Jenže malý 4,5palcový displej s rozlišením jen 480 x 854 pixelů moc výkonu nepotřebuje, přitom nepůsobí na první pohled úplně špatně.

A hlavně, systém je tu v provedení Android Go, tedy v odlehčené verzi právě pro telefony s malým výkonem. Nokia 1 tak působila svižným dojmem, byť spouštění některých aplikací samozřejmě trochu trvá. Výbava je vskutku základní - foťák je pětimegapixelový, baterie s kapacitou 2 150 mAh by měla zajistit dvoudenní výdrž. Nechybí podpora LTE, ovšem odemykání čtečkou otisků prstů nebo NFC zůstávají této cenové kategorii zapovězeny.

Základní smartphone Nokie by měl ovšem stát asi 1 800 korun, takže bude Nokia 1 nejspíš levnější než novodobá 8110.