Nokia slibuje: naše mobily budou ekologičtější

"Budeme používat více materiálů, které lze snadno recyklovat," řekl indickému listu Business Standard D Shivakumar z tamního zastoupení společnosti Nokia, a dodal: "Už se nám podařilo eliminovat PVC ze všech našich přístrojů."

Finský výrobce mobilních telefonů Nokia plánuje podle dostupných informací v roce 2008 představit ještě zhruba čtyřicet nových "ekologických" modelů.

Firma také plánuje přidávat do každé krabice vak, do kterého by uživatelé mohli vložit svůj starý telefon a bezplatně ho odeslat k recyklaci.

Vzorem může být model 3110 Evolve, který Finové představili na začátku prosince loňského roku. 65 procent materiálů, ze kterých je tento přístroj vyroben, lze obnovit. V základním balení také uživatelé obdrží úspornou nabíječku, která vyžaduje o několik desítek procent méně energie.

Podle vyjádření D Shivakumary se Nokia do roku 2010 bude snažit nároky svých telefonů na energii snížit dokonce až o polovinu.

Budou aktivisté Greenpeace spokojenější?

Společnost se možná snaží vylepšit si reputaci po loňském hodnocení organizace Greenpeace. Ta každoročně sestavuje takzvaný žebříček "nejzelenějších" výrobců techniky. Zatímco se v předešlých kolech umístila na první příčce, při listopadovém vyhlášení ji ekologičtí aktivisté udělili až deváté místo.

Strmý pád zapříčinilo udělení trestných bodů. Nokia totiž na svých internetových stránkách deklarovala, že v Thajsku, Argentině, Rusku, Indii a na Filipínách nabízí program zpětného odběru mobilních telefonů. Když se však zástupci Greenpeace do těchto zemí vydali, zaměstnanci Nokie o ničem takovém buď nevěděli, nebo poskytli chybné informace.

V březnu pak firma svou pozici vylepšila na třetí příčku. Jak své aktuální sliby větší šetrnosti k životnímu prostředí mobilní gigant splní, se nechme překvapit.