Kdysi slavný výrobce mobilů Nokia slaví a připomíná i dobu gumákovou

Začalo to v roce 1865, kdy inženýr Knut Fredrik Idestam dostal povolení na výstavbu mlýna ke zpracování dřevité buničiny. Podnik prosperoval, a tak postavil druhý mlýn u řeky Nokianvirta ve městě Nokia, 15 kilometrů od Tampere, kde postavil onen první mlýn. Společnost pojmenovaná právě podle města Nokia vzniká v roce 1871, Idestam jí zakládá spolu s Leem Mechelinem.

Přes mnohé další obory činnosti, jako byla energetika nebo gumárenský průmysl (tohoto oboru se Nokia zbavila až koncem 20. století), se dostáváme k telekomunikacím. Není to záležitost posledních několika desítek let, firma začala produkovat telekomunikační kabely již ve dvacátých letech 20. století.

Pro nás je samozřejmě nejzajímavější moderní historie. V osmdesátých letech vyvíjí Nokia mobilní síť známou jako NMT, která pak v devadesátých letech odtrhla od pevných drátů i Česko. První mobil do auta Mobira Senator přišel v roce 1982, za dva roky pak přišel přenosný model Mobira Talkman.

Přes historku s Gorbačovem, který si při návštěvě Helsinek vyzkoušel první kapesní mobil Cityman, se dostáváme na přelom osmdesátých a devadesátých let minulého století a nástupu standardu GSM, který v podstatě používáme dodnes.

První GSM mobil Nokia představila v roce 1992 a pak firmu čekal raketový vzestup. Díky nástupu standardu GSM od roku 1996 v Česku známe legendární nokie i my. Jsou jich desítky, od obyčejných modelů 3210, 3310 nebo 6300 po smartphony, které Nokia v podstatě definovala.

Nokia vládla trhu s mobily dlouhých 14 let od roku 1998. Jenže usnula na vavřínech. Ještě v roce 2007, kdy vstoupil na trh první iPhone, nikdo netušil, že by Nokia za pouhých sedm let mobily úplně přestala vyrábět. Jenže se tak stalo.

Nokia nezachytila nástup dotykových smartphonů a od roku 2009 to s ní už šlo viditelně z kopce. Její systém Symbian byl zastaralý a pokusy o jiné cesty nebyly úspěšné. Pak se Nokia spojila s Microsoftem a jak to dopadlo, ví asi každý. Microsoft výrobu mobilů převzal skoro přesně před rokem. Smartphony (až na výprodejové) se už Nokia nejmenují. Obyčejné mobily stále nesou logo finské firmy, ale už s nimi v podstatě nemá nic společného.

Nokia úspěšně produkuje telekomunikační infrastrukturu. Již dříve odkoupila telekomunikační divizi Siemensu a nedávno pohltila konkurenční firmu Alcatel Lucent (více zde).

Spekuluje se o prodeji mapové divize Here, naopak Nokia začala prodávat první tablet N1, ač vlastně nechává výrobu a i prodej na externím partnerovi. Tablet je úspěšný v Číně, kde se prodává. Spekuluje se i o návratu značky do segmentu smartphonů, který podle dohody s Microsoftem přichází v úvahu na konci příštího roku.

Zatím to je jednou ano, pak zase ne (více zde). Nechme se překvapit, značka Nokia by si na mobilech zasloužila přežít i do dalších let.