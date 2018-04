Nokia; Siemens a Sony Ericsson - žhavé veletržní novinky

Sony Ericsson

Sony Ericsson dnes ohlásil nové modely T200; T300, T600 a T800. Nově oznámené telefony doplňují multimediální přístroje vyšší kategorie.

Za dostupnou cenu nabízí nový mobilní telefon T200 zábavu, podporu EMS a snadné ovládání. Telefon zaměřený na světový trh je třípásmový a je určen pro GSM/GPRS sítě. Telefon je vybaven wapovým prohlížečem verze 1.2.1, z internetu lze stahovat vyzvánění i obrázky pro EMS. Mobil T200 obsahuje pět her.

Společnost Sony Ericsson dále včera představila mobilní telefon T300 s podporou multimediálních zpráv MMS. Zároveň s telefonem uvedla nový digitální fotoaparát CommuniCam MCA-25, připojitelný k tomuto novému telefonu. Obě zařízení budou uvedena na trh ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. Ve své cenové třídě nabízí T300 úplnou kombinaci schopností - multimediální zprávy MMS, polyfonické vyzvánění, výměnné kryty, hry a velký displej s 256 barvami.

Další nový třípásmový telefon T600 má miniaturní rozměry a uživatelům nabízí podporu textových zpráv se zvuky a obrázky (EMS), kalendář, přístup k online službám pomocí WAPu a rozsáhlý telefonní seznam. Přístroj, který bude uveden na trh ve třetím čtvrtletí letošního roku, bude patřit mezi nejmenší a nejlehčí mobilní telefony na světě. Hmotnost přístroje je menší než 60 gramů.

Jako poslední představila společnost Sony Ericsson multimediální mobilní telefon P800. Tento telefon bude podporovat paměťové karty Memory Stick Duo, které rozšíří jeho paměťovou kapacitu o 16 MB a zároveň umožní zálohovat data nebo přenášet dokumenty, obraz a hudbu mezi P800 a počítačem. Po uvedení na trh, pravděpodobně ve třetím čtvrtletí tohoto roku, tak přístroj uživatelům nabídne funkce telefonu, přenosného počítače, digitálního fotoaparátu, přehrávače hudby a internetového terminálu.

Siemens

Siemens na veletrhu CommunicAsia včera představil tři nové telefony. První z nich nese označení A50 a jedná se o nejjednodušší model výrobce, který by v jeho nabídce měl nahradit nepříliš atraktivní telefony A35/36. Siemens A50 se začne celosvětově prodávat v průběhu října letošního roku a jeho cena by měla kopírovat výše uvedené předchůdce. Mělo by se tedy jednat o jeden z nejlevnějších telefonů na trhu. Design telefonu již snese měřítka s telefony o kategorii výše a výbava by zákazníkům v tomto segmentu trhu měla bohatě stačit.

Dalším novým modelem, který Siemens představil včera na veletrhu CommunicAsia, je telefon nižší střední třídy C55. Za rozumnou cenu tento atraktivní telefon nabídne množství funkcí, mezi kterými nechybí GPRS, Java, EMS zprávy ani polyfonické vyzváněcí melodie. Cena telefonu se bude pohybovat zhruba pod 7000 Kč a C55 bude nabízet množství funkcí, které by mu mohly závidět mnohé současné telefony minimálně o kategorii výše.

Třetí včera představenou novinkou Siemensu na veletrhu CommunicAsia je v historii firmy první rozvírací telefon. Model CL50 je však určen jen pro prodej na asijských trzích, takže případní zájemci z Evropy si pro něj budou muset poslat, nebo si pro něj zajet. Siemens CL50 je pohledné véčko s externí anténou a dvěma displeji. Telefon bude umět polyfonické vyzváněcí melodie, libovolně přiřaditelné jednotlivým záznamům v telefonním seznamu. Vedle běžných funkcí, jako je kalkulačka, diář nebo budík, bude CL50 podporovat i EMS zprávy, v jeho výbavě dále najdete WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Bohužel takové funkce, jako je Java nebo GPRS, tento telefon umět nebude.

Nokia

Největší světový výrobce mobilů – Nokia – představil na CommunicAsia 2002 mobilní telefon 6610 , který má snad vše, co byste od mobilu mohli chtít. Nokia 6610 vás zaujme už na první pohled. Má totiž výrazný barevný displej, velmi povedený design a množství funkci – ať už pracovních či multimediálních. Po modelu 6310i se jedná o další Nokii, která podporuje všechna tří frekvenční pásma. Dnes vám přineseme další aktuální zpravodajství z veletrhu CommunicAsia. Během dne vás budeme o dalších novinkách průběžně informovat.