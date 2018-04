Nokia si zaregistrovala značky C Series a X Series

Doposud Nokia značila své mobily buď známým čtyřčíselným označením nebo v případě lépe vybavených smartphonů používala řady E a N. Řada E je určena pro smartphony určené pro práci, řady N zase pro ty chytré telefony, které lze využít pro zábavu.

Nově zaregistrované značky pro řady C a X budou podle popisu určené pro smartphony. Co tento popis zahrnuje, ale není dosud jasné.

Nokia v dohledné době nabídne i vlastní netbooky a smartbooky. Nově zaregistrované řady by jim ale neměly patřit. Pro tyto produkty si již Nokia zaregistrovala jinou značku. Netbooky a smartbooky finského výrobce by měly patřit do řady Booklet.