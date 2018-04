Nokia si všimla důležitosti aplikací. Svůj přístup k nim chce zcela změnit

Nokia sice představila svůj vlastní obchod Ovi s aplikacemi už před více než rokem, ale náskok konkurence se jí nepodařilo nijak dotáhnout. Propast se naopak spíše prohloubila. Jenže manažeři Nokie si uvědomují, že právě aplikace jsou dnes pro trh se smartphony klíčové a že se dají dobře využít k podpoře prodeje. Proto se Nokia začíná více soustředit na fungování ekosystému mobilních aplikací.

Jakýmsi prvním krokem jsou nové reklamní kampaně. Probíhají především ve Francii a Velké Británii, tedy na dvou trzích, které jsou velmi významné pro Apple z hlediska prodejů iPhonu. Nokia v inzerátech a reklamách více ukazuje aplikace třetích stran a možnosti jejich využívání, snaží se tak zvýšit povědomí o tom, že do jejích telefonů se programy dají instalovat (téměř) stejně snadno, jako je tomu u konkurenčních platforem. Symbian jako převažující mobilní platforma nokie má totiž ten problém, že řada jeho uživatelů vlastně ani netuší, že mají chytrý mobil. Nokia také speciálně školí některé své prodejce, kteří by měli zákazníkům více vysvětlovat výhody smartphonů a používání Ovi Store.

Jenže samotná neznalost uživatelů v tomto případě není tím primárním problémem. Hlavní potíží Nokie je fakt, že se jí k tradičnímu operačnímu systému nedaří přilákat vývojáře. Mají totiž na výběr z řady platforem, pro které mohou programy vyvíjet. A logicky si vybírají ty, které jim přinesou největší zisky. Ovi Store (a tedy Symbian) touto platformou nejsou. App Store od Apple nebo Android Market od Google nabízí vývojářům daleko lepší příležitosti. A vývoj aplikací pro Symbian je pro vývojáře časově podstatně náročnější než pro iOS, Android, webOS nebo další mobilní platformy.

"Pro vývoj funkčně shodné aplikace pro iPhone nebo pro Nokii musíte u nokie vyvinout troj až čtyřnásobné úsilí oproti iPhonu," uvedl pro New York Times Andy Nugent, šéf anglické vývojářské společnosti Ravensoft.

Pro vývojáře může být také současný vývoj mobilních platforem u Nokie velmi matoucí. Prozatím to vypadalo, že linuxová platforma Maemo bude jakousi experimentální větví a hlavní proud vytvoří Symbian. Jenže pak přišla spolupráce s Intelem a platforma MeeGo, která má Maemo nahradit. Navíc se MeeGo dostane více ke slovu, jelikož budoucí multimediální přístroje řady N mají používat právě tuto platformu. Symbian zůstane (alespoň prozatím) v manažerské řadě E, hudební X a řadě C. Téměř dnes a denně ale slýcháme spekulace, že Nokia nakonec stejně Symbian opustí a přejde na Android. Není divu, že se do takto nestabilního prostředí vývojářům nechce hromadně pouštět.

Nokia ale pracuje na nápravě, která má vývojáře k poměrně nepřehlednému světu jejích chytrých mobilů přilákat. Jak MeeGo, tak budoucí verze Symbianu totiž budou používat prostředí Qt Framework. Díky němu bude možné snadno vyvíjet aplikace hned pro několik systémů najednou. Vývoj v prostředí Qt je daleko snazší než za pomoci současných symbianových vývojářských nástrojů. A výsledné aplikace navíc vypadají podstatně lépe. Pokud se tedy Nokii podaří Qt kvalitně implementovat a opravdu nebudou výrazné meziplatformní problémy, má šanci programátory nalákat. Do té doby se ale na výrazný úspěch rozhodně těšit nemůže.

"Aplikace budou u Nokie hrát stále větší roli," řekl New York Times Purnima Kochikar, šéf oddělení podpory vývojářů Forum Nokia. "Už to není jen o prodávání přístrojů," potvrdil Kochikar současný trend, který se Nokii podařilo zachytit snad jen v oblasti navigačních programů. Jak se ale ukazuje, navigační programy nejsou pro uživatele tou klíčovou aplikací a k Nokii od konkurence přilákaly jen málo zákazníků. Samozřejmě nijak nechceme snižovat úspěch bezplatné navigace Ovi Maps.