Nokia selhává, nedaří se jí v lukrativním segmentu

V Nokii se po čtyřech letech pomalu schyluje k výměně na nejvyšší pozici. Firma sama trochu ztrácí trpělivost se svým současným CEO. Olli-Pekka Kallusvuo, který v Nokii pracuje od roku 1980, si tak možná bude muset hledat místo jinde.

Důvod je jednoduchý, jím vedená společnost není schopná držet krok s konkurencí v horních patrech trhu s mobilními telefony. Její tržní podíl v segmentu chytrých telefonů dlouhodobě vytrvale klesá a Nokia nemá produkty, kterými by se jí podařilo tento trend změnit.

Podle analýzy společnosti Canalys měla Nokia v oblasti chytrých telefonů za první pololetí tržní podíl 39 %. Před rokem to přitom bylo 41 %. Chytré telefony přitom Nokia často prodává výrazně levněji než konkurence, jí používaný operační systém Symbian totiž nesplňuje dnešní požadavky uživatelů na moderní mobilní operační systém. Levnější smartphony tak sice pomáhají Nokii alespoň trochu držet tržní podíl, k zisku ale tolik nepřispějí. Například připravovaný špičkový model N8 bude konkurovat telefonům, které patří u řady výrobců někam na druhý nebo třetí stupeň odshora. Konkurenci pro "supermobily" jako je Apple iPhone, Samsung Galaxy S, HTC Desire, Google Nexus One a další Nokia nemá.

Zákazníky, kteří stále častěji volí konkurenci, touto taktikou Nokia asi zpět nezíská. Podle výzkumů společnosti YouGov jen 34 % majitelů chytrých telefonů bude v budoucnosti uvažovat o koupi chytrého mobilu Nokia. Před půl rokem to přitom bylo 46 %. O koupi iPhonu uvažuje 41 % majitelů smartphonů a 70 % jeho současných majitelů jej doporučuje svým přátelům. Daleko zajímavější je ale množství zákazníků, kteří jsou pro Nokii rozhodnuti. Zatímco koncem loňského roku bylo pro koupi smartphonu Nokia rozhodnuto 20 % respondentů, letos v polovině roku to bylo již jen 10 %.

Těžko určit jediný důvod, proč je na tom Nokia v rychle rostoucím segmentu trhu tak špatně. Nebudeme ale asi příliš daleko od pravdy, když prohlásíme, že firma tak trochu zapomněla, jak se dělají mobilní telefony.

To vlastně ve své knize Uusi Nokia (Nová Nokia) tvrdí i bývalý vysoký funkcionář ve firmě Juhani Risku. Podle něj v Nokii získaly příliš velkou váhu byrokratické schvalovací procesy, které brání uvádění inovací na trh. Přes početné a velmi schopné vývojové oddělení tak Nokia ztratila pozici inovátora v odvětví. Problémem firmy je také to, že se prý příliš zabývá analýzami a rozbory lokálních trhů v rozvojovém světě. A příliš se zaměřila na různé služby, které ale sama zatím nedovede prodat. Risku říká, že firma ani nedovedla dostatečně využít svých Ovi Map jako konkurenční výhody.

Přitom Ovi Mapy mohou sloužit asi jako jediný příklad úspěšné softwarové služby od Nokie. Její obchod s aplikacemi Ovi Store se stále neuchytil, firma neuspěla ani se svým portálem Ovi Music a konceptem Comes With Music. Místo toho, aby se soustředila na intenzivní vývoj své mobilní softwarové platformy, firma vymýšlí mikroplatební systém pro země třetího světa. Nebo provozuje užitečnou informační službu Life Tools, která jí i při milionech uživatelů přinese do pokladničky minimum peněz. Každý uživatel totiž průměrně zaplatí za používání Life Tools v přepočtu asi 20 korun. Z této částky musí Nokia kus odevzdat operátorovi a ze zbytku zaplatit vývoj a provoz celé služby.

Velmi zajímavé je, že Juhani Risku Nokii radí přesný opak než jiný bývalý zaměstnanec. Stefan Constantinescu firmě vloni s trochou nadsázky radil, že má zapomenout na mobily a stát se bankou. - čtěte Staňte se bankou, radí Nokii její bývalý zaměstnanec

Risku si naopak myslí, že by se firma měla začít opět soustředit na své klíčové odvětví. A to si přejeme i u nás v redakci. Rádi bychom se zase od Nokie po čase dočkali telefonu, který posune trh o krok dopředu. Finská mobilní jednička to v minulosti několikrát dokázala a nejednou se jí podařilo vypořádat s jakousi krizí identity. To je velká výhoda Nokie. Je velká a silná a pokud bude chtít, umí zabrat.