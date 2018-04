Nokia se zaměřuje na zákazníky Applu

První příjemnou skutečností pro uživatele počítačů s Mac OS X je plugin, který umožní synchronizaci telefonu Nokia (nemusí jít o smartphone) s aplikací iCal na počítačích Apple. Kromě dat z tohoto programu pro organizaci času také plugin zajistí synchronizaci vašich kontaktů, to vše přes rozhranní iSync.





K funkčnosti pluginu, který je zdarma ke stažení na stránkách Nokie, potřebujete Mac OS X verze 10.4.9 a nainstalované veškeré dostupné updaty. Podporována je většina běžných telefonů Nokia včetně nejnovějších smartphonů se Symbianem S60.

Druhý upgrade zaměřený především na milovníky produktů Apple je určen pouze a jen pro smartphony s nejnovější platformou S60 3rd Edition Feature Pack 2. Nokia totiž tuto verzi operačního systému doplnila o Web Run-Time prostředí, které na smartphonech umožní používání právě u Applu tak populárních Widgetů. Web Run-Time je vystavěno na běžných webových technologiích a vývojáři tak budou moci snadno vytvářet nové, nebo portovat existující desktopové Widgety na platfromu S60.





Widgety jsou malé webové prográmky, které může mít uživatel spuštěný přímo na pracovní ploše, nebo ve svém prohlížeči. Nokia by s podporou Widgetů na S60 mohla předběhnout všechny ostatní konkurenty. Kompletní dokumentace a vývojářská sada budou k dispozici v průběhu třetího čtvrletí letošního roku.

Do té doby by se na trhu měl objevit dostatek nových telefonů s S60 3rd Edition Feature Pack 2. Nová verze operačního systému totiž zatím není dostupná v žádné z prodávaných Nokií. Podle předběžných informací by se však měla objevit v novém firmwaru pro Nokii N95.