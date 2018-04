Ikonická Nokia se definitivně vrací. Budou smartphony, mobily i tablety

Celá operace je poměrně komplikovaná. Nejprve je zde aktuální dohoda Microsoftu se společností Foxconn. Microsoft Foxconnu prodává svou divizi obyčejných mobilů, kterou získal převzetím mobilní divize finské značky. Je to vcelku logický krok, pro Microsoft nejsou obyčejné mobily zajímavý sortiment.

Divizi včetně výrobního závodu ve Vietnamu převezme společnost FIH Mobile, což je dceřiná společnost Foxconnu. Obchod za 350 milionů dolarů (asi 8,5 miliardy korun) se bude týkat i 4 500 zaměstnanců divize, kteří budou převedeni pod nového vlastníka.

Další část operace je podstatně zajímavější. Nově vytvořená společnost HMD global Oy (sídlo bude ve Finsku) aktuálně uzavřela dohodu s finskou Nokií i Microsoftem. Po dobu deseti let má od Microsoftu práva na design a logo Nokia pro obyčejné mobily. Jenže zde už jde nejenom o výše uvedené obyčejné mobily, ale i o nové smartphony a také tablety. Nová společnost podepsala práva i s finskou Nokií, opět na deset let. HMD Global patří privátnímu fondu Smart Connect LP, který vede bývalý vedoucí pracovník Nokie Jean-Francois Baril.

O znovuzrození Nokie se spekuluje dlouho

Dohoda logicky navazuje na to, o čem se spekuluje už dlouho. Nokia se po prodeji mobilní divize Microsoftu zbavila i ochranných známek. To znamenalo, že Microsoft po určitou dobu mohl používat logo Nokie na smartphonech (v praxi od předloňského roku postupně přešel na vlastní značku Microsoft) a neomezeně mohl používat logo Nokie na obyčejných mobilech.

Nokia naopak nemohla používat své logo po určitou dobu na smartphonech. Toto omezení končí s letošním rokem, a tak se již delší dobu spekulovalo, že Nokia se k výrobě mobilů vrátí (o znovuzrození Nokie jsme psali zde). S hardwarem to ostatně zkoušela již dříve, když představila tablet Nokia N1 (více o tabletu Nokia zde). Na tablety se totiž výše zmíněná dohoda s Microsoftem nevztahovala. Nokia ovšem tablet jen vyvinula a výrobu a prodej zajišťoval Foxconn. V tomto světle tak nová operace dává plnou logiku.

Na stejném principu by měla, či spíš mohla, spolupráce fungovat i v rámci aktuální operace. HMD Global získal ochranné známky Nokie na deset let, získal i patenty a slibuje velké investice do tradiční značky. Plánuje investovat půl miliardy dolarů (asi 12 miliard korun). Zatím není jasné, jestli vývoj zůstane u Nokie, ale přinejmenším částečně by tomu tak být mělo. Foxconn bude zajišťovat výrobu, marketing, distribuci a prodej má na starosti HMD Global. Šéfem nové firmy se stane Arto Nummela, který šéfoval mobilnímu byznysu Microsoftu v Asii.

Nové přístroje Nokia se na trh dostanou pravděpodobně až příští rok, ale představeny by mohly být už letos. HMD Global na svých stránkách uvádí, že smartphony a tablety budou používat operační systém Android. I to koresponduje s dřívějšími informacemi o chystané Nokii s Androidem.

Už v lednu Nokia návrat avizovala: