Nokia šetří, česká pobočka se výrazně zmenší

Nokia sníží počet zaměstnanců ze současných přibližně dvou desítek na zhruba čtvrtinu. Uvedl to dobře informovaný zdroj. Vedení Nokie pouze potvrdilo redukci zaměstnanců bez konkrétních čísel.

"Restrukturalizace se bude týkat části našich zaměstnanců v pražské kanceláři a proběhne během tohoto podzimu. Coby sociálně odpovědná společnost bude Nokia tyto zaměstnance během změny podporovat," řekla ČTK vedoucí komunikace firmy Nokia pro střední a východní Evropu Anna Simai.

Redukce pobočky je součástí celofiremní reorganizace ohlášené letos v červnu, v rámci které by mělo ztrátovou Nokii celosvětově opustit do konce roku 2013 celkem 10 tisíc pracovníků. To je zatím největší rušení pracovních míst v historii společnosti. Od podzimu 2010, kdy přišel do Nokie nový ředitel Stephen Elop, firma naplánovala odchod více než 40 tisíc zaměstnanců. To je asi čtvrtina výchozího stavu.

"Naše kancelář v České republice bude i nadále fungovat a země zůstane součástí prodejního regionu Střední a Východní Evropa (CEE) s centrálou v Budapešti pod vedením Alberta Matroneho. Marcus Stoerkel coby generální ředitel bude zodpovědný za Maďarsko, Českou republiku a Slovensko," dodala mluvčí.

Oba manažeři jsou na svých pozicích relativně krátce. Stoerkel na pozici šéfa české pobočky vystřídal na jaře letošního roku Petra Kasu, který z Nokie odešel po sedmi letech. Matrone pak na pozici šéfa regionu vystřídal od začátku roku Jána Kolimára.

Zajímavostí je, že v Budapešti mají centrály pro náš region i další firmy spojené s mobilními telefony. Své lokální obchody odtud řídí Sony (dříve Sony Ericsson) nebo Motorola. Dříve spadala pod budapešťskou centrálu i česká pobočka Samsungu. Ta je ale dnes již samostatná.

Nokia se celosvětově potýká s poklesem prodejů a ztrátou tržního podílu, kterou neodvrátila ani loni oznámená spolupráce se softwarovým gigantem Microsoft a nasazením jeho operačního systému Windows Phone do svých chytrých telefonů. Na českém trhu Nokia letos přišla o pozici jedničky v počtu prodaných telefonů, když ji předstihl korejský Samsung.

Pro firmu bude klíčový letošní podzim. Již 5. září má představit nové přístroje s operačním systémem Windows Phone 8. Fotografie a první informace o novinkách ale již utekly na veřejnost.