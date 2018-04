Nokia se v Americe trápí. Američané totiž Nokie moc nemusí

Na pravděpodobně nejrychleji rostoucím indickém trhu s mobilními telefony má Nokia 55% podíl. V Evropě je to stále vynikajících 45 % a celosvětově se v minulém čtvrtletí podíl Nokie přiblížil 40 %. V USA však tento finský výrobce nehraje ani druhé housle, jeho podíl je zde zhruba 10 %. První pětka prodejců mobilních telefonů měla konkrétně v minulém čtvrtletí následující podobu: 1. Motorola (32 %), 2. Samsung (18 %), 3. LG (17 %), 4. Nokia (10 %) a 5. Sanyo (4 %).

Tento fakt se samozřejmě nelíbí představitelům společnosti. Navíc pro obyčejného laika je tak trochu nepochopitelný – celý svět Nokie kupuje, ale Američané nikoli? Jak je to možné?

Důvodů je hned několik a o některých se zmínila i marketingová ředitelka Nokie v našem nedávném rozhovoru. Sama řekla, že americký trh je třeba oproti tomu evropskému velmi rozdílný. Používají se zde různé technologie a všeobecně zde není nabídka operátorů a výrobců mobilních telefonů tak široká, jako na starém kontinentu. Jenže to prakticky nic neznamená – všichni prodejci tu mají stejnou startovní čáru, i když je pravda, že domácí Motorola má jistou výhodu.





Nokia především nikdy neměla v USA silnou základnu CDMA telefonů, které tvoří značnou část trhu. I tato situace by se měla do budoucna změnit. Hlavní je ale přístup Nokie k americkým zákazníkům. Nokia je totiž zvyklá poměrně hodně telefonů prodávat přímými prodejními kanály. V USA však trh s mobilními telefony téměř ovládají mobilní operátoři – ti prodávají 62 % telefonů. Do tohoto množství však nejsou započteny předplacené sady a telefony prodané s tarifem u specializovaných prodejců, takže skutečný podíl „operátorských“ telefonů bude podstatně vyšší.

Američtí kupující jsou navíc zvyklí na poměrně silné dotace přístrojů, takže taková Nokia N95 za 750 dolarů je pro ně prostě příliš drahá. 56 % přístrojů prodaných v USA v minulém čtvrtletí stálo své nové majitele maximálně 50 dolarů, tedy méně než 1050 Kč. Polovina z těchto přístrojů byla zcela zdarma. Pouze 11 % prodaných telefonů bylo dražších než 150 dolarů, pouhá 4 % měla cenovku vyšší než 250 dolarů. Drahé telefony jsou opět podstatně úspěšnější v nabídkách operátorů.

Ale třeba stávající cena Apple iPhone drahým Nokiím může tak trochu nahrát do karet. Nokia chce americké zákazníky postupně naučit, že i koupě nedotovaného odblokovaného telefonu může mít své výhody. Ostatně zdá se, že právě v případě N95 se to Nokii relativně dobře podařilo, protože její prodeje v USA tvoří zhruba 30 % celosvětových prodejů tohoto modelu. Konkrétně se N95 v minulém čtvrtletí prodalo v USA 450 000 kusů, což modelu samotnému zaručuje na americkém trhu podíl 1,36 %. A to přístroj nenabízí žádný z tamních operátorů. Nokia tak připravuje speciální verzi pro americký trh, která bude podporovat tamní pásma UMTS.





Navíc se chystá významně rozšířit svou americkou distribuční síť. Jedním z příkladů tohoto rozšiřování je fakt, že jedním z distributorů mobilních telefonů Nokia by měl být Dell. Ten se nedávno stáhl z trhu PDA a komunikátorů a hodlá tak zákazníkům ve svých obchodech nabízet chytré Nokie.

Nokia tak má v USA zaděláno na celkem jistý růst. Bude se však muset snažit a stejně pravděpodobně bude nakonec důležité, kolik a jaké modely se jí podaří dostat do nabídek tamních operátorů.