Nokia se už připravuje na návrat. Začala hledat odborníky na Android

Na inzeráty Nokie, hledající inženýry a vývojáře se specializací na Android, upozornila agentura Reuters. Nokia je hledá pro své kalifornské vývojové centrum a v nabídce jsou desítky volných pozic.

Že se Nokia chce vrátit do byznysu mobilních přístrojů, se mluví dlouho. V podstatě od chvíle, kdy se ukázalo, že partnerství s Microsoftem se firmě vymklo z rukou a nakonec celou mobilní divizi Microsoft převzal. V rámci tohoto obchodu používal Microsoft do loňského podzimu značku Nokia pro smartphony, dnes se už jen doprodávají staré modely a nadále ji může používat pro obyčejné mobily.

Nokia se mezitím pustila do produkce tabletů a model N1 je poměrně úspěšný. Jenže primárně se prodává v Asii a navíc ho Nokia už nevyrábí. Jen ho navrhla a licencuje svou značku. Stejný postup pak má aplikovat i na smartphony, které pravděpodobně přijdou na trh za rok a pár měsíců. Design, návrh a prodej pod licencí značky není nic neobvyklého, praktikuje ho v různé míře hodně firem, třeba Philips s televizory. U Nokie lze očekávat větší kontrolu nad vývojem a samotnými produkty. Licencovat by měla kompletní produkt včetně loga, nikoliv jen značku, jako je tomu v některých jiných případech.

Je téměř jisté, že nové Nokie budou smartphony s Androidem. Je to logická volba, iOS od Applu licencovat nejde a systém Windows Phone od Microsoftu dostal Nokii tam, kde je. Navíc se smartphonům Lumia pod Microsoftem stále nedaří nikterak dobře, celosvětový podíl operačního systému Microsoftu v podstatě stagnuje a je otázkou, jestli příchozí nová verze mobilních Windows 10 na tom něco změní.

Nokii se daří v její síťové divizi, nedávno převzala konkurenční Alcatel-Lucent (více zde). Naopak před pár dny prodala mapovou divizi Here konsorciu německých automobilek. Firma tak prošla zásadní restrukturalizací a zdá se, že je připravena na velký návrat. Otázkou je, nakolik si po několika letech budou zákazníci pamatovat značku, kdysi jednu z nejcennějších na světě, a také jestli má Nokia v rukávu něco extra, čím by se její produkty mohly odlišit od konkurence. Jelikož začne až za rok a kus, je velmi obtížné predikovat, co by tím extra mohlo být. A to jak z venku, tak u vývojářů v Nokii.