Nokia se konečně naučila bluetooth

Nokia 5. prosince oznámila, že na trh uvede produkty pro podporu technologie bluetooth v mobilu Nokia 6210. Představila také balíček Nokia Connectivity Pack, určený pro tento telefon. Obsahuje PC kartu do notebooku, komunikační a synchronizační software a baterii s čipem bluetooth.

Příští rok zřejmě bude kromě UMTS daším žhavým hitem poměrně čerstvá novinka - bluetooth. Jde o technologii bezdrátového (rádiového) přenosu dat na velmi malé vzdálenosti v řádech jednotek až desítek metrů, která využívá frekvenci 2,45 GHz (více jsme o této technologii psali zde). To umožní komunikaci například mezi sluchátky, telefony, počítači nebo digitálními fotoaparáty bez nutnosti jejich propojení kabelem. Mezi komunikujícími zařízeními nemusí být přímá viditelnost, jak je tomu při použití infraportu. Komunikační protokoly bluetooth jsou navrženy tak, aby se spolu domluvila zařízení různých výrobců. Samozřejmě až praxe ukáže, jestli skutečně všichni standardy dodrželi.

Řešení Nokie je určeno pro spojení notebooku s mobilem, především z důvodu připojení k Internetu pomocí sítě GSM. Model 6210 byl vybrán, protože podporuje přenos dat technologií HSCSD. Po spojení prostřednictvím bluetooth se bude Nokia 6210 počítači jevit jako GSM modem. Maximální rychlost připojení k internetu je 43,2 kb/s, samozřejmě pokud váš operátor podporuje technologii HSCSD (u nás jen EuroTel). Dodávaný software bude umět synchronizovat data v mobilu s daty v počítači - jde především informace o událostech a úkoly.

Samotná PC karta je typu II, má rozměry 36 x 43 x 3,3 mm a dá se použít v notebooku či stolním počítači s libovolnými Windows od verze 95 a výše. Bluetooth do Nokie 6210 dostanete díky nové baterie. Ta obsahuje čip bluetooth a elektroniku, která umožní Nokii pomocí této nové součástky komunikovat. Samotná baterie váží 52 g a rozměry je shodná se standardní baterií NiMH. Hmotnost telefonu by tak měla být přibližně 140 g - Nokia přesnou hmotnost telefonu s touto baterií nezveřejnila. Stejně tak neuvedla typ baterie, ale z udávaných hodnot a konstrukce baterie se dá usuzovat na Li-Pol. Doba hovoru je 2 - 4 hodiny, pohotovostní doba pak 45 - 170 hodin. Standardní baterie Li-Ion zvládne 2,5 - 4,5 hodin hovoru nebo 55 - 260 hodin pohotovosti. Komunikovat prostřednictvím bluetooth můžete s touto baterií nejdéle hodinu a čtyřicet minut. Dosah obou zařízení (baterie i PC karty) je přibližně deset metrů.

Nokia by chtěla tento balíček začít prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Podobné řešení - tedy čip bluetooth v baterii - představil již dříve Alcatel. V první polovině příštího roku začne prodávat takto vybavené baterie pro telefon Alcatel One Touch 702. Motorola zatím informovala o telefonu Timeport 270, který má čip bluetooth integrován přímo v sobě. A Ericsson, který patří mezi ideové otce a současné tahouny bluetooth, oznámil zatím podporu bluetooth ve svých mobilech R520 a T36. Jenže u modelu T36 zatím není jisté, jestli se vůbec bude vyrábět - o této kauze jsme informovali zde. K většině ostatních současných mobilů Ericsson bude možné připojit malý doplněk s čipem bluetooth. Mobily s bluetooth by se tak nejpozději v roce 2002 měly stát standardem - alespoň podle prohlášení výrobců.